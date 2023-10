Usoda Kanina še vedno ni znana

Kakor so še izpostavili na današnji novinarski konferenci, bi moral biti Kanin paradni konj države, predvsem pa si v lokalni skupnosti želijo, da to prepoznajo tudi državni odločevalci. V nasprotnem primeru, dodaja Krivec, bodo razmislili tudi o tem, da se povežejo s sosednjo Italijo, kjer so po njegovih besedah zadeve sposobni reševati v ustreznem času.

Kakor so še izpostavili na današnji novinarski konferenci, bi moral biti Kanin paradni konj države, predvsem pa si v lokalni skupnosti želijo, da to prepoznajo tudi državni odločevalci. V nasprotnem primeru, dodaja Krivec, bodo razmislili tudi o tem, da se povežejo s sosednjo Italijo, kjer so po njegovih besedah zadeve sposobni reševati v ustreznem času. Foto: Ana Kovač

Krožno-kabinska žičnica ima po tednu dni še vedno začasno prepoved obratovanja. Smučišče je v torek pridobilo manjkajoče poročilo proizvajalca Poma, ki ga je zahteval tudi inšpektor. Ta je nato izdal sklep, da mora Zavod za gradbeništvo opraviti tehnični pregled naprave. Ta bo potekal od ponedeljka do srede, poročilo o pregledu mora biti izdano do četrtka, ko naj bi bila sprejeta odločitev o tem, ali se začasna prepoved obratovanja smučišča lahko prekine.

Glede večkrat omenjenega manjkajočega poročila proizvajalca Poma je direktorica smučišča Manuela Božič Badalič danes na novinarski konferenci v Bovcu pojasnila, da to govori predvsem o tem, da ob upoštevanju navodil o vzdrževanju naprave naprava lahko obratuje, a je na koncu država s svojimi pooblaščenimi pregledniki tista, ki skozi pregled ugotovi, ali je žičnica varna za obratovanje.

Razlogi za odpoved tehničnega pregleda niso znani

Zavod za gradbeništvo je sicer konec septembra smučišču zadnji hip odpovedal že napovedan in plačan tehnični pregled. Kot je dodala direktorica, še vedno nimajo jasnega pojasnila glede razloga za odpoved, zavrnitev pa jih je presenetila.

Še vedno medtem ostaja odprto tudi glavno vprašanje, in sicer na kakšen način celovito prenoviti to edino slovensko visokogorsko smučišče. V četrtek se je vodja komisije župana bovške občine za Kanin Danijel Krivec sestal z gospodarskim ministrom Matjažem Hanom ter infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek. Kot je danes povedal Krivec, je država dala že veliko obljub, zadeve pa so zdaj prišle do vrelišča, ko se nekaj preprosto mora zgoditi.

Kanin kot edino čezmejno povezano smučišče

Na sestanku so sklenili, da je smučišču treba pomagati v smeri, da bi prihodnje leto začeli z gradnjo nove naprave. Še vedno niso zavrgli možnosti, da bi sredstva za obnovo zagotovili skozi poseben zakon, čeprav je ta možnost malo verjetna, je pojasnil Krivec.

Na drugi strani bodo namreč poskušali poiskati drug način oziroma drugo zakonsko podlago za zagotovitev sredstev za obnovo. Izpostavljen je bil 19a člen zakona o žičniških napravah, ki opredeljuje državno ali občinsko sofinanciranje obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav.

Postavljen je bil tudi rok, da v desetih dneh pridejo do končne odločitve, ali poseben zakon o Kaninu dokončno opustijo.

Na novinarski konferenci so prisotni poudarili tudi pomen Kanina kot edinega čezmejno povezanega smučišča. Dežela Furlanija Julijska Krajina (FJK) že več let intenzivno investira v smučišče Sella Nevea na italijanski strani Kanina, vložili so 70 milijonov evrov, samo letos deset milijonov.

Podpredsednik deželnega sveta FJK Stefano Mazzolini je izpostavil, da že vrsto let uspešno sodelujejo z bovško občino, še posebej v zadnjem obdobju pa so presenečeni, da Slovenija ne razume velikega pomena tega čezmejnega smučišča. Mazzolini je pozval slovensko vlado, naj naredi vse potrebno in končno najde rešitev za obnovo smučišča.

Tudi direktorica Hotela Kanin Urška Radanovič je v imenu bovških hotelirjev izpostavila, da podpirajo in si želijo obnove smučišča, saj gre za eno najpomembnejših točk na Bovškem in širše. Zaradi negotove situacije z napovedano obnovo hotela zaenkrat še odlašajo oziroma bodo razmislili o tem, ali bodo z obsežnim projektom prenove nadaljevali ali bodo naložbo oklestili.

Bovški župan Valter Mlekuž je vnovič izrazil presenečenje nad tem, da je občina kot lastnica smučišča večino informacij v povezavi z zadnjim dogajanjem izvedela iz medijev, še vedno pa upa, da bo končna odločitev o obnovi smučišča pozitivna in hitra.