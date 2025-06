Ministrica Bratušek odobrila polete med Tel Avivom in Ljubljano, Golob zahteva pojasnilo

Ministrstvo za infrastrukturo, ki je izraelski letalski družbi Israir februarja izdalo dovoljenje za opravljanje rednih poletov med Tel Avivom in Ljubljano, za zdaj ni odgovorilo na poziv premierja Roberta Goloba za pojasnilo te odločitve. Nevladniki in koalicijska Levica ministrstvo pozivajo k spremembi odločitve, ki je bila tarča številnih kritik.

Israir je polete med Tel Avivom in Ljubljano letos začel izvajati 20. maja, redne polete na tej relaciji pa med poletno sezono opravlja že več let.

Izdaja dovoljenja izraelski letalski družbi je v javnosti sprožila neodobravanje in kritike, medtem ko so številne države zaradi zaostrenih razmer na območju Gaze in ravnanja izraelskih oblasti omejile svoje poslovne odnose z Izraelom.

Golob ni bil seznanjen z dogovorom

Slovenski politični vrh je v zadnjem času prav tako okrepil kritike na račun Izraela – tako premier Golob kot zunanja ministrica Tanja Fajon sta večkrat obsodila ravnanje Izraela v Gazi ter pozvala k ukrepanju s sankcijami in ne zgolj z besedami.

Predsednik vlade, ki ni bil seznanjen z dogovorom, je že prejšnji teden posredoval vprašanje ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, od katere "pričakuje, da bo znala tako javnosti kot tudi njemu ustrezno razložiti odločitev ministrstva", je v četrtek poročal časnik Delo.

Ministrstvo za zdaj uradno še ni pojasnilo odločitve o izdaji dovoljenja družbi Israir, so za STA danes potrdili v kabinetu predsednika vlade.

Bratuškovo pozvali k preklicu

Na spornost izdaje dovoljenja družbi Israir v času, ko se krepijo pozivi k sankcijam proti Izraelu, je že prejšnji teden opozorilo Gibanje za pravice Palestincev, ki je skupaj z več kot 20 nevladnimi organizacijami in iniciativami pozvalo ministrico Bratušek k preklicu dovoljenja izraelskemu letalskemu prevozniku.

V pozivu so med drugim opozorili, da "je bilo dovoljenje izdano, čeprav je Izrael obtožen genocida pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, in da je Mednarodno kazensko sodišče izdalo naloge za aretacijo izraelskega političnega vrha zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti".

Podoben poziv je na ministrico Bratušek danes naslovila tudi poslanska skupina koalicijske stranke Levica.

"Dokler izraelska država izvaja genocid, ne moremo dopuščati, da meddržavni odnosi tečejo normalno naprej, kot da se nič ni zgodilo," so sporočili v Levici in ministrico pozvali, naj spremeni odločitev o podelitvi dovoljenja za obratovanje družbi Israir.

Izraelska letalska družba je "globoko vpletena v poslovanje na območju nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu ter je na seznamu Združenih narodov zaradi kršitev mednarodnega prava", so še zapisali.

Israir uvedel dodatno varovanje

Israir je v lasti tretje največje izraelske verige supermarketov Rami Levi Hashikma Marketings. Veriga je bila že leta 2020 vključena v poročilo Združenih narodov zaradi svojega delovanja v nelegalnih izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu.

Israir je skupaj z letalsko povezavo po navedbah časnika Dnevnik uvedel tudi dodatno varovanje, vključno z navzočnostjo oboroženih varnostnikov, tako na letalih kot na ljubljanskem letališču. Navzočnost izraelskih varnostnikov so potrdili tudi na policiji.

Ob tem so na generalni policijski upravi za Dnevnik pojasnili, da lahko izraelski varnostniki orožje nosijo le na letalu, na letališču pa ga ne smejo. Uradniki izraelskih državnih organov na ozemlju Slovenije prav tako nimajo policijskih ali drugih pooblastil.

Nekatere večje letalske združbe po Evropi so zaradi izraelske agresije v Gazi in pomanjkanja varnosti v zadnjem času prekinile ali omejile redne polete v Izrael. Na spletni strani slovenske vlade za vsa potovanja v to državo velja visoka stopnja previdnosti.

Nove skrbi glede varnosti so se pojavile v začetku maja, ko izraelski obrambni sistem ni prestregel rakete, ki je nato zadela cesto blizu letališča v Tel Avivu.