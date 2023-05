Slovensko smučišče, ki ga lahko reši le še država

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna na Kaninu zaključujejo letošnjo zimsko sezono, ki zaradi pogosto neugodnih vremenskih razmer ni bila ravno uspešna. Decembra bo krožno-kabinski napravi poteklo obratovalno dovoljenje, dopolnila bo tudi 50 let, Kanin pa lahko reši le država. Vlada trenutno pripravlja predlog posebnega zakona o 55-milijonski obnovi smučišča.

Kakor je pojasnila direktorica družbe Sončni Kanin Manuela Božič Badalič, je v zadnjih dneh na Kaninu zapadlo novih 30 centimetrov mokrega snega, zaradi neugodnih vremenskih razmer v maju pa so zaključek letošnje zimske sezone pripravili v tem vikendu, ko še zadnjič vabijo obiskovalce na smuko.

Smučišče nato ne bo več obratovalo, ker po besedah Božič Badaličeve ob mokrem snegu in visokih temperaturah varne smuke ne morejo več zagotoviti, bodo pa naprave ob ugodnih vremenskih razmerah pognali vsak konec tedna, z vsakodnevnim obratovanjem bodo začeli sredi junija.

Vreme jim je v letošnji sezoni večkrat zagodlo, je povedala direktorica, veliko je bilo vetrovnih in meglenih dni, ko naprav niso mogli zagnati. Od konca decembra so zabeležili 73 obratovalnih dni in na Kanin pripeljali 4700 potnikov. Sezona je bila tako razmeroma dolga, a slabša, saj obratovalnih dni zaradi slabih vremenskih razmer niso imeli toliko, kot bi jih želeli.

Kanin je v zadnjih letih postal tudi precej priljubljena destinacija filmskih ekip, letos sta jih obiskali dve. Potekalo je snemanje nizozemskega akcijskega filma in ameriške reklame. Ker ekipam omogočajo transport opreme v visokogorje in s slikovito naravo očarajo marsikaterega režiserja, si takšnih obiskov in prihodkov od tega še obetajo, je dodala direktorica.

Kaninu so na petkovi seji precej pozornosti posvetili tudi bovški občinski svetniki, med drugim so ustanovili komisijo za novi Kanin ter prisluhnili poročilu pred kratkim na novo oblikovanega nadzornega odbora. Predsednik Marko Gorjanc je med drugim povedal, da bo po mnenju odbora treba oblikovati širši konsenz sodelovanja vseh deležnikov v lokalnem turizmu, več bodo morali delati v smeri povezovanja in širše strategije, saj da tudi novi Kanin ne bo rešil vseh težav.

Decembra letos bo krožno-kabinski žičnici poteklo obratovalno dovoljenje, naprava pa bo dosegla tudi starost 50 let, zato je obnova smučišča nujna. Kakor je po seji povedal svetnik in poslanec Danijel Krivec, je trenutno v pripravi predlog posebnega zakona o Kaninu. Usklajujejo ga z občino, naslednji teden bo sledilo še medresorsko usklajevanje v vladi, po Krivčevih besedah pa je najpomembnejše predvsem mnenje DZ, ki bo moral odločiti, ali želi najvišje slovensko smučišče rešiti ali ne.

Glede na dosedanje pogovore s poslanskimi skupinami kaže, da so obnovi naklonjeni, je še povedal Krivec. V nastajajočem zakonskem predlogu je predvidena 55 milijonov evrov vredna obnova, ki bi med drugim obsegala novo krožno-kabinsko žičnico, ureditev spodnje in zgornje postaje, novo sedežnico Graben ter nadgradnjo upravljanja plazov.

V Bovcu si želijo čim hitrejši postopek sprejetja zakona, Krivec ocenjuje, da bi lahko vlada predlog obravnavala junija ali julija, v DZ pa bi ga morali potrditi najpozneje do septembra, da bi do konca tega leta lahko že izbrali tudi izvajalca.