Žalostna usoda enega najbolj atraktivnih bivakov v Sloveniji

Bivak na Kaninu bodo zaradi poškodb in nesoglasij razstavili in prepeljali v dolino.

Bivak na Kaninu , ki so ga postavili leta 2016 in je prejel več arhitekturnih nagrad, so po poročanju Radia Slovenija razstavili in ga bodo preselili v dolino. Razlog? Poškodbe na objektu in nesoglasja med Planinskim društvom Bovec in arhitekturnim birojem Ofis arhitekti.

Po poročanju Radia Slovenija v Planinskem društvu Bovec trdijo, da konstrukcija, ki so jo zasnovali v arhitekturnem biroju Ofis arhitekti, ni bila primerna za zahtevne visokogorske razmere, ki jih dodatno otežujejo še nizke temperature in močan veter, medtem ko pri Ofisu krivdo nalagajo bovškemu planinskemu društvu, ki naj ne bi dosledno vzdrževal objekta.

Sodobno planinsko zatočišče na Kaninu je dajalo občutek, kot da lebdi nad skalnatimi vrhovi. Foto: Ofis Arhitekti

Bivak na Kaninu je bil na začetku zelo dobro sprejet, dobil je tudi več arhitekturnih nagrad, pozneje pa so v javnosti začele krožiti informacije, da objekt ni pravilno vzdrževan in da propada. Na bivaku je med drugim počilo notranje troslojno steklo, razrahljane pa so bile tudi jeklenice, v katere je bil objekt vpet.

V arhitekturnem biroju Ofis, ki so zasnovali tudi atraktivni bivak pod Skuto, so po obtožbah Planinskega društva Bovec sicer pristali na to, da novo steklo plačajo sami, a to po poročanju nacionalnega radia že več kot leto dni sameva na letališču Bovec.

V arhitekturnem biroju Ofis arhitekti so zasnovali tudi bivak pod Skuto. Foto: Anže Čokl

V Planinskem društvu Bovec so se zaradi vse večjih nesoglasij obrnili na Občino Bovec in Planinsko zvezo Slovenije, da bi našli novega skrbnika, ki bi redno nadziral in vzdrževal bivak, na koncu pa so se skupaj odločili, da bivak razstavijo in prepeljejo v dolino.

Po neuradnih informacijah Radia Slovenija naj bi bivak na novo postavili na Bohinjskem.