Kam v Sloveniji na smuko med prvomajskimi počitnicami?

Z velikonočnim ponedeljkom za zdaj končujejo redno obratovanje, potem bodo obratovali ob podaljšanih koncih tedna, od 21. aprila do 2. maja pa znova vsak dan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na našem najvišjem in edinem visokogorskem smučišču Kanin se počasi končuje sezona, vendar še ne povsem, snega je dovolj, še meter in pol, in žičničarji napovedujejo redno obratovanje vsaj še med prvomajskimi prazniki, poroča MMC RTVS. A kmalu se bo treba odločiti, kako naprej, saj dostavni žičnici decembra poteče uporabno dovoljenje. Rešitev je lahko samo nova žičnica ali pa zaprtje.