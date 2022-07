Ali na tem slovenskem smučišču prihodnjo zimo ne bomo smučali? #video

Medtem ko večina turistov trenutno uživa na poletnih počitnicah ob morju, se delavci na številnih smučiščih počasi že pripravljajo na prihajajočo zimsko sezono. Na smučišču Kanin pa niso prepričani, ali bodo zimsko sezono sploh začeli. Država se je namreč odločila, da ne bo sofinancirala naložbe v posodobitev smučišča. V načrtu so imeli obnovitev krožne kabinske žičnice. Trenutni namreč decembra prihodnje leto, ko bo dosegla starost 50 let, poteče veljavno obratovalno dovoljenje.

Tradicionalna gondola, ki nas med oblaki popelje na naše najvišje ležeče smučišče, bo prihodnje leto obeležila 50. obletnico in s tem tudi konec obratovanja. V načrtu je izgradnja nove krožne žičnice, a se to, kot kaže za zdaj, ne bo uresničilo.

"Mislim, da je bilo o tem veliko govora že leta 2014, ko se je Kanin zaprl. Videli smo, kaj to za celotno dolino pomeni, za sam Bovec. Ko so se zapirali hoteli, ko so se mladi odseljevali. Takrat smo vedeli, da moramo obnoviti to žičnico," je dejal bovški župan Valter Mlekuž.

Problem so sredstva, prihodnji teden se bodo sestali z ministrom

Problem pa se pojavi pri financah. Te so prevelike, da bi lahko projekt financirala občina Bovec, ki ima v lasti omenjeno smučišče. Idealna priložnost je torej finančna podpora države na razpisu za razvoj gorskih centrov. Te pa zaenkrat, kot kaže, ne bodo dobili, saj presegajo stroške osmih milijonov evrov.

"Imeli smo sugestije, da če se prijavi občina, se lahko prijavi za deset milijonov. In na to smo šli. Smo za vikend popravljali. Smo imeli vso dokumentacijo pripravljeno na osem milijonov in smo šli vse popravljati na deset," še pove Mlekuž.

Medtem pa na ministrstvu drugače tolmačijo podana navodila. Dogajanje je komentiral Danijel Krivec, predsednik komisije za obnovo smučišča.

"Glede na to, da je občina Bovec kandidirala kot javni sektor, je opravičena do stoodstotnega financiranja. To so vsa dejstva in na ta način smo bili tudi opozorjeni. Zato smo tudi prijavo dvakrat dopolnjevali in v bistvu iskali maksimalni izplen," pa je pojasnil Krivec.

A upanje za financiranje ostaja. Prihodnji teden se bodo sestali z ministrom in poskušali najti skupen jezik, pove župan Mlekuž. "Če se bo pokazalo, da je luč na koncu tunela, da se bo Kanin potem obnavljal, da se bo gradilo novo žičnico, potem bomo šli v to. Drugače pa bomo resno razmislili, ali je pametno vlagati v vse tehnične preglede, ki morajo biti pred vsako sezono."

Novosti na Krvavcu

Med projekti, ki so dobili zeleno luč, je med drugim RTC Krvavec. Kot je povedala Barbara Trebušak, vodja marketinga RTC Krvavec, bodo dodali sedeže na že obstoječi sedežnici Krvavca. "To v bistvu pomeni, da bomo tudi povečali kapaciteto prevoženih potnikov naenkrat," je dejala in dodala, da bo "najodmevnejša, najzanimivejša stvar v bistvu to, da bomo staro dvosedežnico, sedežnico, ki pelje na naš najvišji Zvoh, zamenjali s čisto novo šestsedežnico".

Trenutna sedežnica je namreč stara, zgrajena je bila leta 1982, in je, kot pove Trebušakova, na precej vetrovnem območju, zato bo šestsedežnica z ogrevanimi sedeži več kot dobrodošla. "Čaka nas tudi nekaj novosti na področju poletnega turizma," je zaključila Trebušakova.