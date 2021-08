Spektakularno okno, kjer je tudi hudič imel prste vmes

Prestreljeniško okno se nahaja na Kaninu, na slovensko-italijanski meji, na nadmorski višini 2.390 metrov.

Geologi pravijo, da je okno nastalo s preperevanjem skalnega oboka v gori Prestreljenik (2.499 m), legenda pa ponuja drugačno, precej pestrejšo razlago, ki je, kot se za legende spodobi, zavita v precejšnjo tančico skrivnosti.

Foto: Jošt Gantar/arhiv Turizem Dolina Soče

Legenda govori o Sveti Mariji in Hudiču, ki sta se pred mnogimi leti odpravljala proti Sveti gori. Stavila sta, kdo od njiju bo prej dosegel cilj. A glej ga zlomka, Hudiča je na Kaninu ustavila impozantna stena Prestreljenika. Ni mu preostalo drugega, kot da silovito trešči vanjo in v steni naredi ogromno luknjo. Ko se je prebil skoznjo, je pot nadaljeval čez Stol, Mijo in Matajur. Ko je prispel na cilj, je bila Marija že zdavnaj tam.

Po klasični planinski poti ali ferati

Pohodniki si Prestreljeniško okno lahko ogledajo z označene planinske poti ali pa izberejo razburljivejšo različico, plezanje po prvi družinski ferati v Sloveniji.

Foto: Jošt Gantar/arhiv Turizem Dolina Soče

Via Ferrata na Kaninu je dobro varovana in lahke težavnostne stopnje, pri samostojni uporabi sta obvezno predznanje in ustrezna varovalna oprema, ki si jo lahko izposodite v restavraciji, piše na spletni strani Kanin.si. Dogovorite se lahko tudi za organiziran voden ogled za najavljene skupine. Plezalna pot je primerna za otroke, starejše od deset let.

Kanin boste najhitreje dosegli s krožno-kabinsko žičnico, ki vas pripelje do D postaje. Po nekaj sto metrih planinske poti, ki vodi na Visoki Kanin, se nad Velikim grabnom držite desne. Do okna vas čaka približno 40 minut hoje.

Foto: Urša Drofenik/arhiv Turizem Dolina Soče

Če nameravate Prestreljeniško okno obiskati po ferati, pri sedežnici Sedlo zavijte na desno ali pa se dogovorite za prevoz s sedežnico, kar vam bo prihranilo nekaj grizenja kolen.

Krožno-kabinska žičnica v poletni sezoni začne obratovati ob osmi uri (zadnja gondola za Kanin odpelje ob 14.30), zadnja pa se v dolino zapelje ob 16. uri. Plačilo prevoza lahko poravnate tudi s turističnmi boni. Priporočljivo je le, da s seboj prinesete kopijo osebnega dokumenta.

Fotogenično Prestreljeniško okno kraljuje tudi na Instagramu:

