Končno prejeli snežno pošiljko, meja sneženja se bo še spustila

V zadnjih 12 urah so se ponekod v Sloveniji razveselili snežne pošiljke. Največ snega je zapadlo na Kaninu, več kot deset centimetrov ga je zapadlo tudi na Voglu, Vršiču in Kredarici.

V zadnjih 12 urah je največ snega zapadlo na Kaninu, in sicer 52 centimetrov, dodatnih 18 centimetrov je zapadlo še na Vršiču, 15 na Voglu, 11 na Kredarici, devet na Krvavcu in sedem na Zelenici. Po poročanju Arsa se bo shladilo, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine.

Foto: Arso Danes popoldne bo oblačno in deževno, ponekod lahko tudi zagrmi. Pihati bo začel severni veter, na Primorskem proti večeru burja. Temperature bodo večinoma med 5 in 12 stopinjami Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale.

Jutri bo v zahodni polovici države sončno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Na vzhodu bo dopoldne še zmerno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju do 7, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija.