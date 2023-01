Pred nami meglena in deževna nedelja

Danes bo večinoma oblačno, le v severovzhodni Sloveniji bo še delno jasno in sprva ponekod megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo. Popoldne se bo dež na zahodu krepil in se zvečer širil proti osrednji Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 7, drugod od 8 do 14 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).