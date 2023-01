Slovenija: začetek leta z rekordnimi temperaturami

Sprememba vremena se obeta proti koncu tedna, ko bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Vendar ta ne bo izrazita in Šter ne pričakuje, da bomo imeli zelo hudo zimo. Po drugi strani ne verjame, da bomo presegli januarski rekord, ko so 29. januarja 2002 v Slovenskih Konjicah izmerili 21,4 stopinje Celzija. Tako toplo letos ne bo, je povedal.

Sprememba vremena se obeta proti koncu tedna, ko bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Vendar ta ne bo izrazita in Šter ne pričakuje, da bomo imeli zelo hudo zimo. Po drugi strani ne verjame, da bomo presegli januarski rekord, ko so 29. januarja 2002 v Slovenskih Konjicah izmerili 21,4 stopinje Celzija. Tako toplo letos ne bo, je povedal. Foto: Unsplash

V Sloveniji smo leto 2023 pričakali ob rekordno toplem vremenu, temperature so se ponekod na novoletno jutro povzpele tudi nad 15 stopinj Celzija. "To je zagotovo najtoplejši začetek leta, odkar opravljamo meritve," je za STA povedal dežurni meteorolog na agenciji za okolje Blaž Šter.

Najtopleje je bilo zjutraj ob 7. uri v Dobličah pri Črnomlju, kjer se je živo srebro povzpelo do 15,2 stopinje Celzija. V Kočevju in na Ptuju so izmerili 13,8 stopinje Celzija, v Celju in Rogaški Slatini 13,2 stopinje in v Litiji 13 stopinj Celzija.

Le malce hladneje je bilo ob tej uri v Ljubljani, in sicer 12,1 stopinje Celzija. Natanko 12 stopinj pa so v glavnem mestu izmerili opolnoči, ko je toplo vreme privabilo na silvestrovanje v središče mesta več tisoč ljudi, med njimi številne tuje turiste. "Silvestrovo je bilo izjemno toplo," je povedal Šter.

Tudi v preteklih letih je že bilo nekaj toplih silvestrskih noči, a se živo srebro ni nikoli povzpelo nad deset stopinj Celzija. Ob prehodu v leti 2009 in 2017 so denimo v Ljubljani izmerili sedem stopinj Celzija, se je spomnil Šter. Zelo mrzlo pa je bilo po drugi strani leta 1968, ko so v Ljubljani opolnoči izmerili −12 stopinj, še nekoliko bolj v preteklosti pa leta 1853 z −19 stopnjami Celzija.

Trenutno toplo vreme vsekakor ni običajno. "Preseneča izjemno dolgo obdobje z nadpovprečnimi temperaturami za ta del leta," je dejal Šter. Podobno toplo bo tudi še v prihodnjih dneh. V ponedeljek bodo temperature podobne današnjim, v torek se bo ohladilo za stopinjo ali dve.

Sprememba vremena se obeta proti koncu tedna, ko bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Vendar ta ne bo izrazita in Šter ne pričakuje, da bomo imeli zelo hudo zimo. Po drugi strani ne verjame, da bomo presegli januarski rekord, ko so 29. januarja 2002 v Slovenskih Konjicah izmerili 21,4 stopinje Celzija. Tako toplo letos ne bo, je povedal.