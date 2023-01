Slovenija: prvi novorojenček v letu 2023 je …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi novorojenček v letu 2023 v Sloveniji je deček, rodil pa se je v porodnišnici v Novem mestu minuto čez polnoč. Težak je 3.290 gramov in velik 48 centimetrov. Prva deklica v letošnjem letu se je ob 2.37 rodila v Izoli in je težka 3.715 gramov ter velika 50 centimetrov.

Na novoletni dan so do 7. ure že zibali tudi v porodnišnicah v Ljubljani, Slovenj Gradcu in Šempetru pri Gorici.