Desettisoči na ulicah: tako se je proslavljalo po Sloveniji

V Ljubljani je bilo silvestrovanje na prostem organizirano na štirih trgih z različno glasbeno ponudbo, od popularne in rock glasbe ter popevk do narodnozabavne glasbe.

V Ljubljani je bilo silvestrovanje na prostem organizirano na štirih trgih z različno glasbeno ponudbo, od popularne in rock glasbe ter popevk do narodnozabavne glasbe. Foto: STA

Številni so novo leto pričakali na silvestrovanjih na prostem, ki so potekala po vsej državi. V Ljubljani je toplo vreme privabilo v središče mesta tisoče ljudi, med njimi so bili mnogi tuji turisti, ki so za praznike prišli v Slovenijo. Glasba je odmevala ne le z odrov, ampak tudi iz lokalov.

Noč so ponekod razsvetlili ognjemeti in rakete, ki pa jih je bilo manj kot v preteklosti, organiziran ognjemet so denimo imeli v Ljubljani. Vse več je mest, ki se ognjemetu odrečejo, med drugim so to Maribor, Celje, Koper in Novo mesto. Marsikje so ognjemet zamenjali konfeti ali laserski in svetlobni šovi.

V Ljubljani je bilo silvestrovanje na prostem organizirano na štirih trgih z različno glasbeno ponudbo, od popularne in rock glasbe ter popevk do narodnozabavne glasbe. Osrednje silvestrovanje je potekalo na Kongresnem trgu, na vseh prizoriščih pa se je trlo obiskovalcev. Podrobnejše številke o obiskanosti bodo iz Turizma Ljubljana posredovali po praznikih.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Mariborčani na Pohorje

V Mariboru so organizirano silvestrovanje pripravili na Trgu Leona Štuklja. Mariborčani pa se tudi na zadnji dan leta radi odpravijo na Pohorje, kjer še do 2. ure vozi pohorska vzpenjača. V Zavodu za turizem Maribor so že v petek izrazili pričakovanje, da se bo na mariborskem silvestrovanju ves večer zabavalo okoli deset tisoč obiskovalcev.

Željni zabave na prostem so zapolnili tudi novomeški Glavni trg, kjer je največje silvestrovanje na Dolenjskem pripravil Zavod Novo mesto, udeležilo pa se ga je nekaj tisoč obiskovalcev. V Novem mestu so novo leto na prostem pričakali tako domačini kot tudi obiskovalci Posavja in Bele Krajine, med obiskovalci pa so bili tudi tujci, je za STA povedala Aleksandra Pavlič iz Zavoda Novo mesto.

Na silvestrovanju v Celju se je medtem po prvih ocenah, ki so jih za STA podali v Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, zbralo okrog 5.500 ljudi.

Sicer pa so organizirana silvestrovanja po državi potekala tudi v gostiščih, zdraviliščih in hotelih ter tudi v nekaterih planinskih kočah, kjer oskrbniki tudi danes ne bodo počivali, saj je, glede na napovedano lepo vreme, pričakovati, da se bodo mnogi za začetek novega leta podali v naravo, hribe.

Med obiskovalci Ljubljane veliko tujcev

Prestolnico je, tako kot tudi druga mesta in kraje po državi, praznično vzdušje prevevalo že minule dni. Trgovka Viktorija, ki obiskovalcem na stojnici Aja in klobasa na Kongresnem trgu ponuja mnogovrstne pijače, je za STA povedala, da je mestni utrip letos spet pester, med obiskovalci pa prevladujejo Italijani. Poleg klasično priljubljenega kuhanega vina so letos prodali tudi precej vročega gina, je pojasnila.

Trgovec Tomaž iz stojnice Pri puški se je strinjal, da prevladujejo Italijani, veliko je tudi Avstrijcev in Hrvatov, zadnje dni pa tudi več Slovencev. Na njihovi stojnici prodajo največ mišk, pijač, kuhanega vina in gina, hit pa postaja tudi "kuhanček s kajsijo", torej mareličnim žganjem.

Na stojnici Planinskega doma Komenda na Prešernovem trgu so letos zadovoljni z obiskom, a je daleč od rekordnega decembra 2019. Po besedah trgovca Stefana je bil obisk večji v zadnjem tednu, ko so bili na okoliških trgih koncerti, ljudje pa navadno po koncertih zavijejo še na Prešernov trg. Na njihovi stojnici od hrane prodajo največ pečenic s kislim zeljem in lepinjo, od pijač pa kuhano vino in kuhan gin.

Nagajalo je vreme

Na Pogačarjevem trgu med drugimi stoji tudi stojnica Granql, kjer trgovka Patricija prodaja tudi churrose in vročo čokolado. Za STA je povedala, da je bilo od konca novembra v Ljubljani 70 odstotkov tujcev, ljudi pa je sicer veliko, a jih je sama pričakovala še več. "Malo je nagajalo vreme. Ob tem se pozna kriza, mislim pa, da ljudje tudi že varčujejo," je dejala.

V Ljubljano pa so novoletne praznike prišli praznovat tudi turisti iz bolj oddaljenih držav. "Mesto je zelo lepo. Všeč so mi tudi koncerti in ulični glasbeniki," je za STA dejal Jaden iz Singapurja. Dodal je, da ima mesto poseben utrip, navdušile pa so ga tudi božična okrasitev mesta in številne lučke.

Italijanka Eleonora je z družino po navadi novo leto pričakala v restavraciji v domačem kraju. Letos pa so se odločili, da bodo silvestrovali v Ljubljani, saj so si zaželeli nekaj novega. "Ljubljana pa je zelo lepo mesto," je dejala. V Ljubljani sta silvestrovala tudi Liu Liu in njen partner, ki sicer živita v Münchnu. "Prišla sva, ker je blizu Münchna. Hrana je zelo dobra, mesto pa lepo," je povedala.