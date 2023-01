Ste vedeli? Od 1. januarja veljajo te novosti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem stopa v veljavo nekaj novosti. Katere so to?

Na enem mestu smo zbrali novosti, ki začenjajo veljati z današnjim dnem.

Na meji s Hrvaško ni več kolon

Hrvaška je s 1. januarjem odpravila 73 mejnih prehodov na kopenski meji in 12 mejnih prehodov na morski meji. Nadzor na letališčih bo za potnike, ki potujejo znotraj schengenskega območja, odpravila 26. marca.

Vsak, ki bo prehajal mejo med Hrvaško in Slovenijo, jo zdaj lahko prestopi kadarkoli, kjerkoli in brez osebne kontrole. Ob tem pa morajo potniki še vedno imeti s seboj osebno izkaznico ali potni list.

2. Pred odhodom na Hrvaško ni več treba menjati denarja

Kupci bodo storitve in izdelke še 14 dni lahko plačevali tako v evrih kot v kunah, 15. januarja pa bo evro postal edina uradna plačilna valuta na Hrvaškem in plačevanje s kunami ne bo več mogoče.

Zamenjava kun bo v Sloveniji mogoča v prvih mesecih prihodnjega leta, nato jo bo mogoče opraviti le še na Hrvaškem. Banke na Hrvaškem bodo kune za evre menjale še vse leto 2023.

3. Konec DUTB

S koncem leta se je iztekla življenjska doba Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je bila eden od ključnih igralcev velike sanacije bank pred nekaj manj kot desetletjem. Preostalo premoženje tako imenovane slabe banke je ocenjeno na okoli pol milijarde evrov, s pripojitvijo pa bo preneseno na Slovenski državni holding (SDH).

4. Cigarete in tobačni izdelki so dražji

S 1. januarjem so se podražili cigarete in preostali tobačni izdelki. Vlada je še lani izdala novo uredbo o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, s katero se z novim letom trošarina zvišuje za vse tobačne izdelke. Dodatna dviga bosta sledila med letom 2023.

5. Cena električne energije tudi pod nadzorom za podjetja

Vlada je v zadnjih izdihljajih sprejela uredbo, s katero je omejila cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja, s čimer je sledila pozivom iz gospodarstva. Cenovna kapica bo veljala od 1. januarja od konca junija 2023 za omejeno količino električne energije, in sicer za 90 odstotkov porabe v enakem obdobju leta 2021.

6. Pokojnine: izenačili odmerne odstotke za moške in ženske

Od 1. januarja so odmerni odstotki za izračun pokojninske osnove enaki za oba spola. Tudi za moške odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe znaša 63,5 odstotka, za 15 let 29,5 odstotka, za vsako leto pa 1,36 oziroma za pol leta 0,68 odstotka.