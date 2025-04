Poslanci so danes z 52 oz. 51 glasovi za in 31 glasovi proti podprli noveli zakonov o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter o tujcih, ki rahljata pogoje za prihod visokokvalificirane tuje delovne sile. Uvaja se tudi sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu.

Novela zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v slovenski pravni red prenaša t. i. prenovitveno direktivo, ki je namenjena privabljanju visokokvalificiranih delavcev iz tretjih držav. To med drugim zagotavlja z olajšanima sistemoma mobilnosti med državami članicami EU ter ocenjevanja in potrjevanja visoke poklicne usposobljenosti za namene izdajanja modre karte EU, pa tudi s priznavanjem poklicnih izkušenj.

Prinaša še nekatere druge rešitve, predvsem v smeri zaščite tujih delavcev. Po novem bo tako za izdajo soglasja za zaposlitev dodan nov pogoj, in sicer da delodajalec pred tem ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov. Prav tako bo uvedena nova evidenca delodajalcev, pravnomočno kaznovanih za prekrške delovne zakonodaje, ki naj bi ne le tujim, temveč tudi domačim delavcem omogočila seznanitev s kršitelji.

Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, predvsem v poletnih in zimskih mesecih, novela uvaja tudi sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu, ki pa se bo lahko opravljalo le na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Novela zakona o tujcih, ki se prav tako usklajuje s prenovitveno direktivo, medtem prinaša še dovoljenje za začasno prebivanje za digitalne nomade in hitro izvedbo postopkov za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi interesa države.

Kaj še prinašajo novosti?

Tujcem, ki jim je bila zavrnjena prošnja za mednarodno zaščito, pred iztekom roka za prostovoljni odhod iz Slovenije omogoča vložitev prošnje za izdajo prvega enotnega dovoljenja, a pod določenimi pogoji, med drugim da so so bili aktivno vključeni na trg dela vsaj šest mesecev. Opredeljeni so tudi ukrepi za optimizacijo postopkov na upravnih enotah in vročanje odločb tujcem tudi neposredno na naslovu prebivališča v tujini ali po elektronski poti.

Odpravlja tudi ugotovljene ustavne neskladnosti 79. člena zakona, ki se nanaša na preizkus utemeljenosti omejitve gibanja tujcem.

DZ je z 49 glasovi za sprejel dopolnilo koalicije, da se rok, v katerem mora ministrstvo za notranje zadeve pripraviti vse potrebno za tehnične rešitve oz. za nadgradnjo registrov, postavi pri štirih mesecih. Vlada je sicer neuspešno predlagala šestmesečni rok, saj je ministrstvo opozorilo, da je krajši rok od šestih mesecev neizvedljiv.