OECD in Evropska komisija pohvalila slovensko aktivno politiko zaposlovanja

Slovenski trg dela je v zadnjih letih deloval dobro. Država ima vzpostavljen dober sistem izvajanja aktivne politike zaposlovanja, rezultati programov pa so za brezposelne zelo pozitivni, ugotavljata Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

V OECD in na omenjenem direktoratu so v zvezi s slovenskim trgom dela pripravili poročilo Povezovanje ljudi z delovnimi mesti: Ocena učinka spodbud za zaposlovanje in usposabljanja za brezposelne osebe v Sloveniji, je ta teden objavilo ministrstvo za delo.

Študija je osredotočena na evalvacijo dveh glavnih ukrepov aktivne politike trga dela – subvencioniranja plač in usposabljanja brezposelnih v Sloveniji. Raziskava temelji na analizi administrativnih podatkov različnih javnih registrov v Sloveniji.

Rezultati programov zelo pozitivni

Izkazalo se je, da ima Slovenija vzpostavljen dober sistem izvajanja aktivne politike zaposlovanja in da so rezultati programov za brezposelne, gre za spodbude za zaposlovanje in programe usposabljanja, zelo pozitivni, saj prinašajo dolgoročne, trajne rezultate na zaposlovanje posameznikov ne glede na starost, spol in stopnjo izobrazbe udeležencev vključenih.

V poročilu je tako zapisano, da ima Slovenija vzpostavljen sistem aktivne politike zaposlovanja, ki ji omogoča, da se na nastajajoče potrebe glede na razpoložljivost virov financiranja odzove čim ustrezneje in čim hitreje.

Ugotovljeno je bilo, da analizirani programi aktivne politike zaposlovanja bistveno izboljšujejo plače udeležencev v primerjavi z neudeleženci, prispevajo k zmanjšanju stopnje neaktivnosti na trgu dela in zmanjšujejo migracije slovenskih državljanov v tujino.

Programi, kot je spodbujanje zaposlovanja Zaposli.me, ter neformalno izobraževanje in usposabljanje imajo torej pozitiven in trajen učinek: udeleženci teh programov se hitreje zaposlijo, obdržijo delo dlje časa in prejemajo višje plače, pozitivni učinki so prisotni pri vseh skupinah iskalcev zaposlitve, tudi dolgoročno, rezultati so primerljivi ali celo boljši kot v večini drugih držav OECD, izhaja iz poročila.

Tudi predlogi za okrepitev zmogljivosti Slovenije

Bi pa moral zavod za zaposlovanje "povečati svoje zmogljivosti na področju svetovanja iskalcem zaposlitve, predvsem tistim, ki se spopadajo z večjimi ovirami pri vstopu na trg dela in potrebujejo intenzivno podporo". Poleg tega naj bi bilo treba programe in usposabljanja še bolj prilagoditi ranljivim skupinam. Pomembno je tudi nadaljevati redno vrednotenje programov, da bodo sredstva usmerjena v tiste, ki prinašajo največje koristi.

Poročilo tako vsebuje tudi predloge za okrepitev zmogljivosti Slovenije na področju izvajanja ocenjevanja učinkov programov aktivne politike zaposlovanja, ki so potrebna za nadaljnje oblikovanje ukrepanja in s tem učinkovito porabo javnih sredstev. Pri tem so ključni zbiranje podatkov, skrbno načrtovanje vrednotenja učinkov in uporaba rezultatov pri oblikovanju politik.

Prav tako je dano priporočilo glede financiranja aktivne politike zaposlovanja. V prihodnje je treba zagotoviti stabilno in zadostno financiranje za tiste programe, ki se izkažejo za učinkovite, so še povzeli na ministrstvu.