Istra na kruhu, v omaki, na žlico: dobrodošli v svetu Delice

Manj je več. To ni le fraza, ampak filozofija, ki stoji za linijo Zigante Delice . Izhaja iz prepričanja, da so za dober okus potrebne le najosnovnejše in kakovostne sestavine. Brez dodatkov, brez zapletanja – le pristna Istra, ujeta v kozarcu.

Preprosto. Domače. Iskreno.

Gre za linijo brez tartufov, a polno značaja. Vsak izdelek je narejen v majhnih serijah in z mislijo na vsakodnevno uporabo ter na trenutke, ko si želite nekaj več. Ne glede na to, ali pripravljate zajtrk, večerjo ali pogrinjate za goste – Delice doda ravno prav globine, topline in okusa.

Gurmanske omake in namazi

Poln, rahlo sladek in intenziven okus, ki ga imajo radi tudi tisti, ki prisegajo na klasiko.

Recept: Bruskete s kozjim sirom in namazom iz sušenega paradižnika



Na rahlo popečen kruh namažite kozji sir in dodajte čajno žličko namaza iz sušenega paradižnika. Pokapajte z oljčnim oljem in potresite z drobnim česnom. Popoln prigrizek v petih minutah.

Zemeljski, zaokrožen okus jurčkov, ki spominja na jesensko kuhinjo.

Recept: Testenine z jurčkovim namazom in timijanom



Skuhajte široke rezance, jih odcedite, vendar prihranite skodelico škrobnate vode, v kateri so se kuhali. Rezancem dodajte žlico masla, žlico namaza iz jurčkov in svež timijan. Vmešajte parmezan in po potrebi med mešanjem razredčite omako z dodajanjem vroče škrobne vode. Elegantno kosilo iz ene posode.

Istrska interpretacija tapenade – slan, bogat in vsestranski.

Recept: Oljčni toasti z jajcem na oko



Popečen kruh namažite z namazom iz oliv, dodajte jajce na oko, pečeno na olivnem olju, in ščep popra. Idealno za popestren zajtrk ali lahko poletno večerjo.

Dišeča paradižnikova omaka, ki bo vsake testenine povzdignila v doživetje.

Recept: Popečeni fuži s paradižnikovo omako



Fuže skuhajte po navodilih. Odcejene in še vroče premešajte z paradižnikovo omako z baziliko in predenite v keramično posodo, namaščeno z olivnim oljem. Po vrhu posujte s krušnimi drobtinami in lističi svežega timijana ter dobro pokapajte z olivnim oljem. V ogreti pečici pecite, dokler drobtine pozlatijo.

Iskriva paradižnikova omaka s prijetnim dodatkom ostrine.

Recept: Marmorirana polenta



Skuhajte gosto polento, ki jo obogatite s koščkom masla. Vročo prelijte v pomaščeno pravokotno posodo, tu in tam dodajte žličke pekoče paradižnikove omake in jo previdno umešajte v polento s pomočjo ročaja vilic. Poskušajte ustvariti lep marmoriran vzorec. Pustite, da se polenta ohladi, nato jo narežite na kose in postrezite kot nepričakovano prilogo k pečeni ribi.

Sladke dobrote

Naravna sladkost in tekstura, ki vas spomnita na nedeljske zajtrke pri noni.

Recept: Jogurtova skleda s figovim džemom in orehi



Grški jogurt, žlica figovega džema, pest orehov in nekaj lističev mete. Zdravo in okusno.

Poskusite tudi odlično kombinacijo figovega džema in sira s plemenito plesnijo. Božansko!

Lahek, nežen, brez prevladujočih not – kot nalašč za vsakdanjo uporabo. Odličen v kombinaciji s sirom in oreščki ali vmešan v kompleksno polivko za hrustljavo pomladno solato.

Recept: Solata z medeno-limoninim prelivom



Zmešajte žličko akacijevega medu, limonin sok in oljčno olje. Popolno za rukolo, parmezan in pinjole. Če želite solato spremeniti v kosilo, dodajte popečene piščančje trakce.

Bogat, kremast, lešnikast, brez nepotrebnih dodatkov – le čokolada in lešniki, bogastvo okusa za izkušene jedce.

Recept: Čokoladni toast z malinami



Topel toast namažite s čokoladnim namazom, dodajte sveže maline in ščep soli. Otroci (in odrasli) bodo navdušeni.

Olivna olja z dodatki

Sveže, svetlo in živahno – za ribe, solate, zelenjavo.

Recept: Pečena zelenjava z limoninim oljem



Popecite sir za žar, bučke, na tanke rezine narezan koromač in papriko, solite in nežno popoprajte, pokapajte z ekstra deviškim oljčnim oljem z limono tik pred serviranjem. Okus postane sončen.

Blag, a opazen pekoč zaključek. Popolno za ljubitelje rahlega adrenalina v kuhinji.

Recept: Pica z mocarelo in oljem s čilijem



Klasično margarito pokapajte z nekaj kapljicami olja s čilijem, ko je pečena. Dodajte svežo baziliko. Preprosto, a nezgrešljivo.

Lokalno, trajnostno, z okusom Istre

Zigante Delice temelji na sestavinah iz Istre, kadarkoli je to mogoče. Ne gre za masovno proizvodnjo, temveč za majhne serije, kjer šteje vsaka podrobnost – okus, tekstura, občutek domačnosti. To so omake, olja in namazi, ki jih morate poskusiti, v vašo kulinarično ustvarjanje pa bodo prinesla novo dimenzijo prefinjenosti.

»Z linijo Delice smo želeli ustvariti nekaj domačega, hitro pripravljenega in enostavnega za uporabo – nekaj, kar s pristnim okusom vsak dan obogati vašo kuhinjo.«

Sebastjan Kocjančič, direktor Zigante Tartufi d.o.o.