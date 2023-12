KPK obravnavo svetovalnih pogodb na ministrstvu za zdravje predala policiji

Na komisiji so v marcu in aprilu prejeli več prijav, ki so se nanašale na sklepanje svetovalnih pogodb na ministrstvu za zdravje in v organih v sestavi ministrstva, in sicer v obdobju od junija 2022 do januarja 2023. V okviru predhodnega preizkusa so pridobili pojasnila in dokumentacijo ministrstev za zdravje, za javno upravo in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Fursa ter vpogledali v javno dostopne podatke, so danes sporočili s KPK.

Sum kaznivega dejanja pri podjemni pogodbi

Od 94 sklenjenih svetovalnih pogodb je KPK pri eni, in sicer pri podjemni pogodbi, sklenjeni s takratno vodjo kabineta ministra, ugotovila sum kaznivega dejanja, zato je zadevo odstopila policiji.

Zaradi zaznanega suma kršitve določb zakona o delovnih razmerjih je zadevo odstopila tudi v informacijo oziroma pristojno reševanje inšpektoratu za delo, zaradi zaznanega suma kršitve zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih pa je zadevo odstopila tudi Fursu.

Komisija sumov kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega je pristojna, ni potrdila, zato je sama postopek ustavila, so še sporočili.