KPK bo preiskovala premierja Roberta Goloba

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zoper predsednika vlade Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve, so sporočili iz KPK.

Predhodni preizkus v zadevi so uvedli na podlagi prijave, ki so jo prejeli decembra 2022. "Na podlagi skrbnega in temeljitega pregleda pridobljene oziroma razpoložljive dokumentacije, pojasnil in relevantnih dejstev, pri čemer je potekalo tudi sodelovanje z drugimi organi, je komisija zaznala sum kršitve integritete, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)," so zapisali v sporočilu za javnost.

Senat KPK v sestavi namestnikov predsednika Davida Lapornika in Simona Savskega je o zadevi odločal na seji 3. novembra 2023. Odločil je, da se v zadevi uvede preiskava zoper predsednika vlade Roberta Goloba, ki je s tem postal obravnavana oseba. Kot so še zapisali na KPK, je Golob že prejel obvestilo o uvedbi preiskave.

KPK ob tem poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja, so še zapisali.