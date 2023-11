Premier Golob že doma, tako se je zahvalil osebju bolnišnice

"Operacija uspela, sem že doma. Za to gre zahvala predanemu in strokovnemu osebju UKC Ljubljana, ki ob napornem in odgovornem delu ne pozabi na prijazno besedo in nasmeh. Iskrena hvala vsem, ki ste skrbeli zame!" je na Instagramu zapisal Robert Golob.

Premier Golob je v petek v UKC Ljubljana prestal rutinsko laparoskopsko operacijo dimeljske kile, ki je potekala brez zapletov.

Od sredine prihodnjega tedna naj bi že normalno opravljal svoje državniške obveznosti. V času bolniške odsotnosti ga sicer nadomešča podpredsednik vlade Luka Mesec.