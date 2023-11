KPK bo preiskovala, ali je kdo pritiskal na Bobnarjevo

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je zaradi zaznanih sumov kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sprejel odločitev o uvedbi preiskave v primeru sumov pritiskov na bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, so po današnji seji senata sporočil iz KPK.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na današnji seji obravnaval prijavo, s katero je nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar komisiji prijavila politične pritiske na delo policije. V delu prijave je zaključil predhodni preizkus ter zaradi zaznanih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sprejel odločitev o uvedbi preiskave, so po seji sporočili iz KPK.

Odločitev o uvedbi preiskave je sprejel senat v sestavi obeh namestnikov predsednika KPK, to sta David Lapornik in Simon Savski. Na komisiji ob tem poudarjajo, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo te sume kršitev tudi potrdili ali jih bodo ovrgli.

Predsednik KPK se je izločil

"Več informacij v zvezi z zadevo vam bomo zaradi zagotavljanja pravic obravnavanih oseb v preiskavi lahko podali, ko bodo obravnavane osebe o uvedbi obveščene," so še sporočili iz KPK. Predsednik komisije Robert Šumi se je iz postopka odločanja v konkretni zadevi izločil že decembra lani, to pa med drugim utemeljil s tem, da ima na policiji urejeno zamrznitev pogodbe o zaposlitvi in da je bil poslovno povezan z Bobnarjevo, s katero sta več let sodelovala.

Nekdanja notranja ministrica je očitke o političnih pritiskih na policijo komisiji naznanila decembra lani, ko je tudi odstopila s funkcije notranje ministrice. O teh pritiskih je ponovno spregovorila na nedavnem odmevnem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Ponovno je poudarila, da je bila deležna političnih pritiskov predsednika vlade Roberta Goloba, ki so kasneje vodili do njenega odstopa.