Lena Grgurevič, poslanka stranke Gibanje Svoboda, je v zapisu na osebnem profilu na družbenem omrežju Facebook z naslovom "TATJANA BOBNAR IN 'NJEN' BOJ ZA POZICIJE V POLICIJI!!" ostro kritizirala nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki je prejšnji teden pred preiskovalno komisijo DZ premierju Robertu Golobu očitala politične pritiske in vmešavanje v delo policije. Grgurevičeva je bila kritična tudi do predsednice Nataše Pirc Musar, slovenskih medijev in drugih političnih strank.

Spomnimo: nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je pred enim tednom stopila pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Bobnarjeva je izpostavila, da je doživela politične pritiske predsednika vlade, ki se je po njenih besedah neposredno vmešaval v kadrovanje v policiji. Dejala je tudi, da se je Robert Golob osebno zavzel za preložitev aretacije ruskih vohunov z novembra na 5. december. Golob je Bobnarjevi očital velika natolcevanja in navedbe o pritisku na Sovo glede ruskih vohunov označil za halucinacije.

Poslanka Lena Grgurevič v zapisu na družbenem omrežju Facebook nekdanji notranji ministrici med vrsticami očita, da se je Tatjana Bobnar na domnevne politične pritiske predsednika vlade Roberta Goloba spomnila (in ga KPK prijavila ter kazensko ovadila) šele novembra lani, ko je vlada "njenega izbranca" imenovala zgolj za vršilca dolžnosti direktorja policije. Maja lani naj bi medtem "mirno sprejela funkcijo ministrice" kljub temu, da ji je Golob med pogovorom omenil, da na policiji pričakuje "menjavo politično nastavljenih janšistov".

Grgurevičeva se v zapisu tudi sprašuje, koga je Bobnarjeva ovadila ali na KPK prijavila v času vlade Janeza Janše. Očita ji tudi, da je pred komisijo državnega zbora brez pravne podlage izdajala tajne podatke, in izpostavlja, da na KPK niso ugotovili nepravilnosti pri ravnanju predsednika vlade, Sova pa je zavrnila njene navedbe.

"Nasmihanje Bobnarjeve in Grimsa je povedalo vse"

Poslanka stranke Gibanje Svoboda je v objavi na družbenem omrežju izpostavila še "več kot hudomušno in medsebojno naklonjeno nasmihanje Bobnarjeve in Grimsa (poslanca SDS Branka Grimsa, op .p.), kar naj bi po njenem mnenju "govorilo samo zase in povedalo vse".

Tatjana Bobnar in Branko Grims Foto: STA / Matej Leskovšek

Grgurevičeva je bila v zapisu kritična tudi do predsednice države Nataše Pirc Musar, ki naj bi kot pravnica "povsem nekritično ocenjevala navedene nedoslednosti" in ki naj bi nekdanji ministrici za notranje zadeve še naprej zaupala neomajno.

"Na položaju je očitno stranka, ki moti leve in desne večne politike"

Slovenske medije je Grgurevičeva medtem obtožila "konstantnih napadov" in omenila, da že desetletja črpajo denar državnih in občinskih podjetij. Očitala jim je tudi, da dobrih novic ne objavljajo.

Poslanka je zapisala še, da je boj za ohranitev položajev v policiji očitno zelo trd in da strankam, ki so na oblasti že trideset let, ni do tega, da bi prišlo do kakršnihkoli sprememb. "Na položaju je očitno stranka, ki moti leve in desne večne politike in njihove nastavljence v vseh vejah oblasti," je zapisala.

Aktualno dogajanje v politiki je na koncu označila za "masaker, ki presega vse meje in pove, da smo mački stopili na rep in glavo."