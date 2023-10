Direktor Sove: Ni res, kar je govorila Tatjana Bobnar

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik je na današnji nujni seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) zavrnil navedbe glede vpliva premierja Roberta Goloba na prijetje ruskih vohunov, o čemer je na zaprtem delu pričanja pred preiskovalno komisijo DZ govorila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, in jih označil za neresnične, so sporočili iz Sove.

"Agencija je v danem primeru svoje aktivnosti načrtovala v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom. Možne datume realizacije prijetja je predlagal direktor agencije, in sicer iz operativno-taktičnih razlogov in nikakor ne na željo ali zahtevo predsednika vlade ali kogarkoli drugega. To pomeni, da navedbe, ki krožijo v javnosti v zvezi s tem, ne držijo. Agencija je do prijetja osumljencev izvajala vse aktivnosti za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije, same hišne preiskave pa so bile izvedene v časovnem okviru, določenem v odredbi pristojnega sodišča," so sporočili iz Sove in dodali:

"Agencija operativno-taktičnih razlogov in ukrepov zaradi tajnosti podatkov javno ne more pojasnjevati, predstavljeni pa so bili članom KNOVS na današnji seji. V zvezi z ukrepi pojasnjujemo še, da so temeljili tudi na odredbah za izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov, s katerimi se je danes prav tako seznanil KNOVS. V pojasnilo dodajamo, da v skladu s slovensko zakonodajo predkazenski postopek usmerja in vodi tožilstvo in ne Sova."

Foto: STA

Bobnarjeva uživa polno zaupanje in podporo predsednice republike in za svojimi izjavami trdno stoji



Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo vedno zavzemala za pravno državo, vladavino prava, temeljne človekove pravice in avtonomijo državnih podsistemov. Svetovalka Tatjana Bobnar ima polno zaupanje in podporo predsednice republike pri njenem strokovnem ter predanem delu, ki ga opravlja v uradu predsednice, so za Siol.net pojasnili v omenjenem uradu.



"Gospa Tatjana Bobnar je njej znana dejstva in informacije natančno predstavila pristojni preiskovalni komisiji v Državnem zboru, kamor je bila povabljena na željo članov te komisije. Površnih informacij iz zaprtega dela zaslišanja, ki so po njenem pričanju iz njej neznanih razlogov prišle v javnost, ne bo komentirala, prav tako ne izjav direktorja SOVE, saj je to stvar preiskovalne komisije. Gre za varnostno občutljive informacije, zato je tudi zaprosila za zaprtje tega dela seje. Za svojim pričanjem trdno stoji in pričakuje, da bo komisija svoje delo opravila in zaključila neodvisno od različnih političnih pritiskov," pa so v uradu republike odgovorili na naše vprašanje, kako Bobnarjeva komentira navedbe predsednika vlade Goloba.

Dejstva se ne skladajo, Knovs v pridobivanje dodatnih pojasnil

Na današnji nujni seji Knovsa so ugotovili, da se ob doslej opravljenih pogovorih informacije ne skladajo, zato pa bodo nadaljevali s pridobivanjem podrobnejših pojasnil, ali je bil datum aretacije ruskih vohunov izbran strokovno ali politično, je dejal poslanec NSi Janez Žakelj.

Kot poroča STA so člani Knovsa danes sprejeli več sklepov, med drugim, da so na podlagi opravljenih pogovorov ugotovili, da je bilo skladno z odredbo preiskovalnega sodnika časovno okno za aretacijo domnevnih ruskih vohunov predvideno med 28. novembrom in 10. decembrom lani. Po besedah predsednika komisije Žaklja, je bil kot datum aretacije na predlog direktorja Slovensko obveščevalno-varnostne agencije (Sova) izbran 5. december, in sicer zaradi možnega vpliva aretacije na trojni referendum in drugi krog lokalnih volitev, kljub temu da je bila policija za aretacijo pripravljena že 28. novembra.

Na današnji seji Knovsa so sprejeli tudi sklep, s katerim predlagajo omenjeni preiskovalni komisiji DZ, da izvede soočenje direktorjev Sove in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Na eno od prihodnjih sej pa bodo povabili tudi Miroslava Žaberla, Rajka Pirnata, nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in nekdanjo ministrico Tatjano Bobnar. Člani Knovsa namreč želijo pridobiti natančnejša pojasnila, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, ali je bil datum aretacije ruskih vohunov izbran strokovno ali politično, je pojasnil Žakelj. Po pogovorih, ki so jih opravili z direktorjem Sove, NPU, generalne policijske uprave so namreč ugotovili, da se vsa dejstva niso skladala, piše STA.

O tem, ali bi lahko oziroma je izbira datuma aretacije vplivala na njen razplet in tudi samo nacionalno varnost, predsednik Knovsa danes ni želel špekulirati, kot tudi ne, ali je prišlo do kakšnega klica iz kabineta predsednika vlade ali premierja samega. "Gre pa za veliko kršitev, če se je sam datum določal glede na politične pri preference," je poudaril Žakelj.

Domnevne izjave nekdanje ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar na zaprtem delu preiskovalne komisije DZ, da naj bi se lani jeseni osebno zavzel za preložitev aretacije ruskih vohunov, je premier Robert Golob v oddaji Odmevi označil za halucinacije.



Golob je zavrnil navedbe o njegovem domnevnem vplivanju na aretacijo ruskih vohunov. "Noben predsednik vlade nima moči, da bi kaj takšnega lahko dosegel, kaj šele zahteval," je navedel. Se je pa vprašal, kako bi nekdanja ministrica, ki v ta proces sploh ne bi smela biti vključena, takšne informacije dobila.