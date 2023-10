Bobnarjeva in Lindav na zaslišanju pred preiskovalno komisijo

Preiskovalna komisija, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, bo danes zaslišala nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Zagovornik zadnjega je za STA potrdil, da se bo Lindav seje udeležil.

Zagovornik Tatjane Bobnar Luka Švab v pogovoru za STA še ni mogel potrditi, ali se bo nekdanja notranja ministrica seje komisije udeležila. Dejal je, da bo javnost o vsem pravočasno obveščena. STA je neuradno izvedela, da preiskovalna komisija ni prejela nobenih opravičil o zadržanosti.

Zagovornik Boštjana Lindava Gregor Verbajs pa je za STA potrdil, da se bosta s stranko seje udeležila, čeprav komisija Lindavu ni poslala vabila. Obvestilo je prejel le Verbajs, vendar se po njegovih besedah z Lindavom zaslišanju ne želita izogibati.

Komisija se bo na nujni seji sestala po daljši preložitvi. Predsednik komisije Miha Lamut je namreč sejo, sklicano v začetku julija, preložil, takrat sta udeležbo odpovedala tako Lindav kot Bobnarjeva.

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije.