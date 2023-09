Sum nedovoljenih pritiskov. Oglasil se je Lindav.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik uradniškega sveta in posebne natečajne komisije Andrej Verhovnik Marovšek je v prijavi, ki jo je poslal KPK, opozoril, da se je komisija ves čas postopka izbire generalnega direktorja policije soočala s številnimi medijskimi pritiski. "V medijih so se pojavljali različni članki o domnevnem neizpolnjevanju pogoja osmih let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju kandidata Senada Jušića," je zapisal predsednik posebne natečajne komisije.

Kot je dodal, je člane komisije neprijetno presenetilo pisanje pooblaščenca osebe, ime katere je v dokumentu zakrito, v času, ko komisija še ni sprejela končne odločitve. Zakrito naj bi bilo ime nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava, ki se je tako kot na koncu izbrani Senad Jušić prijavil na razpis.

V dopisu pooblaščenca je po navedbah Verhovnika Marovška med drugim pisalo, "da bo posebna natečajna komisija nosila polno osebno odgovornost za strokovnost in skrbnost odločitve" ter "da kršitev predpisov predstavlja nevestno delo na delovnem mestu".

Citirana zapisa so člani posebne natečajne komisije razumeli kot grožnjo z uvedbo civilno-pravnih oziroma kazenskih postopkov, če bi ugotovili, da Jušić izpolnjuje vse pogoje. Takšno ravnanje pa je po mnenju komisije predstavljalo nedovoljen poskus vplivanja na odločanje v postopku izbire kandidata, kar je nedopustno.

Odvetnik: Poskusi diskreditacij klienta ne bodo odvrnili od nadaljnjih korakov

Lindavov odvetnik Gregor Verbajs je v odzivu na prijavo KPK opozoril, da je dopis, ki ga je uradniški svet prepoznal kot poskus nedovoljenega vplivanja na odločitev, "bil posredovan zgolj s ciljem preprečitve nastanka morebitnih škodljivih posledic, kar je nenazadnje dolžnost odvetnika".

"Včerajšnjo izjavo za javnost Uradniškega sveta tako na eni strani dojemava kot poskus vplivanja na javno mnenje, na drugi strani pa kot poskus diskreditacije in ustrahovanja s pozicije moči ter s tem odvračanja od nadaljnjih aktivnosti za zaščito pravic. Številne medijske objave v povezavi z izbirnim postopkom v okviru javnega natečaja za položaj generalnega direktorja policije so povzročile reakcije določenih interesnih skupin, ki s svojim vplivom v javnosti poskušajo ustvariti vtis, da je moj klient sodeloval v javnem natečaju zaradi neuresničene želje po zasedbi navedenega položaja. Prav tako se poskuša ustvariti vtis, da so medijske objave posledica njegove užaljenosti zaradi neizbire za zasedbo tega položaja," je sporočil odvetnik.

Ob tem je napovedal, da se je njegov klient na javni natečaj prijavil zato, ker izpolnjuje vse formalne pogoje in ima ustrezne strokovne kompetence, v svojih javnih nastopih pa je večkrat tudi javno poudaril, da se zavzema za vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin.

"Uresničevanje načel pravne države in zavarovanje svojih pravic je edini interes mojega klienta, zaradi katerih bodo sproženi morebitni postopki, vsekakor pa ga takšni poskusi diskreditacij ne bodo odvrnili od nadaljnjih korakov za zaščito pravic in omajali njegovega zaupanja v pravno državo," je še zaključil v odzivu.