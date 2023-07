Zaslišanje odpade: zakaj Lindava in Bobnarjeve ne bo pred poslance?

Na zaslišanje ključnih prič glede sumov političnega vpletanja v delo policije bo treba počakati še nekaj časa. Seji pristojne parlamentarne preiskovalne komisije, ki sta bili predvideni za danes in v ponedeljek, so preložili, potem ko sta se med drugimi opravičila nekdanji prvi policist Boštjan Lindav in nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Zaslišanja bodo predvidoma opravili jeseni, poroča Radio Slovenija.

Bobnarjeva odstopila po sporu z Golobom

Tatjana Bobnar, ki je danes v kabinetu predsednice republike Nataše Pirc Musar, je lani odstopila s položaja po zaostritvi odnosov s premierjem Robertom Golobom in očitkih, da si ne more postaviti ekipe po svojih željah. Na zaslišanje je nameravala priti skupaj z odvetnikom Luko Švabom. Ta je za Radio Slovenija povedal, da je bil za preložitev zaslišanja primoran zaprositi zaradi svoje zadržanosti in "nerazumno poznega vročanja vabila" Bobnarjevi, kar bi vplivalo na njeno pripravo na zaslišanje.

Zmotile so ga Lamutove besede

Po Švabovem mnenju naj bi besede predsednika komisije Mihe Lamuta (Gibanje Svoboda) kot tudi drugih poslancev, da bodo z delom komisije preiskali zlorabe v obdobju Janševe vlade in insinuacije ter natolcevanja o zlorabah v obdobju sedanje vlade, kar naj bi letelo na spor z Bobnarjevo, kazale na vprašljivo objektivnost dela in izvajanja dokazov komisije. Iz podobnih razlogov se je opravičil tudi Lindav.

Namen parlamentarne preiskave, ki jo je DZ odredil februarja, bo med drugim ugotoviti, ali so se člani tretje vlade Janeza Janše in sedanje Roberta Goloba politično vmešavali v konkretne predkazenske in druge postopke in pri tem nedopustno vplivali na delo slovenske policije. Ugotoviti želijo tudi, ali Nacionalni preiskovalni urad deluje avtonomno in ali domnevno politično kadrovanje poteka z namenom podreditve slovenske policije interesom in volji članov vlade.