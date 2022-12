Bobnarjeva: To je zahteval Golob, da si povrnem njegovo zaupanje

"Kot možnost povrnitve zaupanja mi je predsednik vlade ponudil, da iz policije odpustim določeno osebo, ki nima nobene zveze ne s protesti ne s kakršnimkoli mandatom, pridobljenim v preteklih dveh letih. Ta oseba tudi ni ravnala protizakonito. Očitno pa se je zamerila nekomu iz krogov predsednika vlade. Predlog sem odločno zavrnila. In to je le en primer pritiskov, ki kažejo na tendenco politike za obvladovanje policije," je danes svoj odstop komentirala ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar.

"Odločitev o odstopu sem sprejela po tehtnem premisleku. Predsednik vlade ni želel potrditi moje ekipe. O predlogu imenovanja Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom sva s predsednikom vlade govorila 10. novembra, ko mi je jasno povedal, naj ga niti ne predlagam. Ker Lindav ni izpolnil pričakovanj in opravil t. i. čiščenja policije," je danes dejala ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar.

"Po eni strani nisem mogla sestaviti lastnega tima ljudi, ki bi jim zaupala in ki so strokovni. Na začetku mandata smo si zastavili, da bomo delovali predvsem kot strokovnjaki. Seveda se zavedam, da sem kot ministrica na politični funkciji, vendar sem v prvi vrsti, kar je predsednik vlade ob mojem imenovanju tudi posebej izpostavil, strokovnjakinja na tem področju. In zato ne morem opravljati svojega dela na način, da mi drugi določajo, kdo bo moj bližnji sodelavec. Zato so se naše poti razšle. Želela sem, da se razidemo v pogovoru. Ker pa je bilo v javnosti toliko neupravičenih in nepoštenih insinuacij, sva se z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije morala odzvati. Sama stojim za stališčem, da vedno postavim vse stvari na svoje mesto, in prepričana sem, da bo tako tudi v tem primeru," je pojasnila Bobnarjeva.

Preizkusna doba

"Spomnili se boste, da sva s kolegom Lindavom pred preiskovalno komisijo državnega zbora povedala, da je nekdanji predsednik vlade kandidatu za generalnega direktorja policije njegovo imenovanje pogojeval z zamenjavo dveh oseb v policiji, in sicer direktorja NPU Muženiča in Lindava. In sedaj naj bi se od Lindava pričakovalo ravnanje na isti način. To se je nama obema zdelo kot pritisk, da moraš v preizkusni dobi opraviti nekaj, kar zahteva tretja oseba izven sistema brez argumentov, da bi dobil polni mandat," je še dejala Bobnarjeva, ki je tudi poudarila, da je na tožilstvo poslala svoje zapise o pogovorih z imeni in priimki.

"Zapise sem poslala tudi na KPK. O imenih sedaj ne bi želela govoriti. Policija mora vse delovnopravne ukrepe opravljati zakonito, premestitve glede na potrebe organizacije in sistema policije, ne pa zato, ker se nekdo zdi nekomu od zunaj neprimeren," je dejala Bobnarjeva in dodala, da je "seveda jasno določeno, da minister za notranje zadeve ne postavlja sam generalnega direktorja policije. To stori vlada. Vendar, če predsednik vlade reče, da naj niti ne predlagam določene osebe, potem do odločanja vlade sploh ne more priti."