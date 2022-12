Črnčec: Po dolgem blatenju je jasno, da nisem vplival na delo policije

Po dolgem blatenju je jasno, da nisem vplival na delo @policija_si

Vsi skupaj pa smo lahko razočarani nad bizarnostjo prebranega tračerskega pisanja odgovornih. Razvidno je, da ni bilo političnih pritiskov, kakor tudi ne političnega vplivanja na operativno delo policije! — Damir Črnčec (@DamirCrncec) December 8, 2022

Lindav je v daljšem zapisu s konkretnimi imeni, ki so bila v različici, poslani v javnost, anonimizirana, sklenil, da se okrnjenost neodvisnosti policije in vpliv politike na njeno delo kažeta predvsem pri zahtevah po kadrovanju in razreševanju določenih oseb mimo ustaljenih pravil in brez vednosti njihovega predstojnika, o čemer smo podrobno poročali v članku Razkrito celotno poročilo šefa policije Robertu Golobu.

"Razvidno je, da ni bilo političnih pritiskov, kakor tudi ne političnega vplivanja na operativno delo policije!" se je na Twitterju odzval Damir Črnec in dodal, "da smo lahko vsi skupaj razočarani nad bizarnostjo prebranega tračerskega pisanja odgovornih."

Nad Bobnarjevo "struja znotraj Gibanja Svoboda"

Kot je poročal Delo, naj bi želela Bobnarjevo po oceni virov oslabiti struja znotraj Gibanja Svoboda, katere del je Damir Črnčec, nekdanji obveščevalec, zdaj pa državni sekretar na ministrstvu za obrambo. Razlogov za majanje položaja ministrice naj bi bilo več, med njimi pa je tudi njena izbira kandidata za generalnega direktorja policije, ki naj se ne bi skladala z načrti Črnčeca.

Odhajajoča notranja ministrica bo konkretne navedbe o političnih pritiskih na policijo in notranje ministrstvo naznanila državnemu tožilstvu, so v sredo sporočili z ministrstva. Pred današnjo sejo vlade je pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan za STA dejala, da se bo v primeru kakršnihkoli podanih informacij na tožilstvo, to s tem primerom ukvarjalo kot z vsakim drugim, "samostojno in neodvisno".