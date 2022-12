Sajovic: Golob ima našo popolno podporo. Tašner Vatovec: Zagato resno obžalujemo.

Predsednik vlade Robert Golob ima popolno podporo poslanske skupine Svoboda v sporu z notranjo ministrico Tatjano Bobnar, je vodja poslanske skupine Svoboda dejal po seji poslanske skupine, na kateri je bil prisoten premier, ki jih je z nastalim položajem zgolj seznanil. Poročila Bobnarjeve in prvega moža policije Lindava še niso videli, pravi. Medtem je vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec v izjavi za medije poudaril, da v Levici "resno obžalujejo", da se predsednik vlade in ministrica nista uspela dogovoriti in najti skupne rešitve za zagato, ki se je zgodila v zadnjih dneh.

Tašner Vatovec je poudaril, da v Levici dosedanje delo ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar ocenjujejo kot pozitivno in strokovno in zato "resno obžalujejo", da se predsednik vlade in ministrica nista uspela dogovoriti. Po njegovih besedah ministričin odstop odnosov znotraj koalicije ne bo spremenil, saj ministrica prihaja iz kvote Gibanja Svoboda. Vatovec meni, da gre predvsem za neko nesoglasje, ki se je zgradilo med premierjem in notranjo ministrico.

V Levici in Svobodi poročila o vmešavanju politike v delo policije še niso videli

Poročila o vmešavanju politike v delo policije, ki ga je od Bobnarjeve in v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava zahteval premier, ni videl. Pričakuje ga čimprej, "da bomo videli tudi argumente nasprotne strani". Enako je povedal tudi vodja poslanske skupine Svoboda Sajovic. "Zagotovo si bo predsednik, kot vedno, vzel čas in vam povedal, kaj tam piše. Jaz tega ne vem," je dodal.

Da je ministrica Bobnar ponudila odstop, Sajovicu ni bilo znano, saj da to ni bila tema današnjega sestanka poslanske skupine. "Zgodbo razumemo, podrobnosti pa še ne poznamo," je dejal Sajovic, a dejal, da podpirajo premierja in ohranjajo enotnost.

Bo Bobnarjeva prva, ki se bo poslovila?

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je skupaj s poročilom v pismu predsedniku vlade Robertu Golobu zapisala, da bo po vrnitvi iz Bruslja podala odstopno izjavo, so za STA potrdili na ministrstvu za notranje zadeve. Bobnarjeva bi tako utegnila biti prva iz obstoječe ministrske ekipe, ki se bo poslovila od položaja v vladi.

Da obstaja možnost menjave na čelu ministrstva za notranje zadeve, je postalo jasno po tistem, ko Bobnarjeva ni uspela s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Ob tem je namignila na politične pritiske na policijo.

Premier Golob se je nato z njo sestal, po sestanku pa sporočil, da se z ministrico "razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije". O domnevnih pritiskih na policijo je zahteval pojasnila od nje in od v. d. generalnega direktorja policije Lindava in jih danes prejel.