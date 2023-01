Zaradi Bobnarjeve se poslanci SD želijo pogovoriti z Golobom

Tudi predsednica SD Tanja Fajon je odstop ministrice decembra komentirala z besedami, da je z Bobnarjevo dobro sodelovala, jo ceni in spoštuje. Ob tem je ocenila tudi, da odstop ne ogroža sodelovanja v koaliciji. Po drugi strani so v SD ob tem za zaskrbljujoče označili razmere v zdravstvu in zahtevali koalicijski vrh na to temo.

Foto: STA

Poslanci SD se želijo s premierjem Robertom Golobom pogovoriti o njihovi vlogi ob odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar. Zatrjujejo, da SD z ministričinim odstopom nima nič, a da je bilo preveč "insinuacij in govoric", zato iz spoštljivosti do koalicijskih partnerjev kot edino primerno ocenjujejo, da se pogovorijo.

Kdaj bo do pogovora dejansko prišlo, še ni znano, v poslanski skupini Socialnih demokratov so za zdaj dobili le odgovor, da bo ta potekal v začetku letošnjega leta. Za pogovor so namreč zaprosili že lani konec leta ob odstopu tedanje ministrice za notranje zadeve Bobnar, ko naj bi se vrstile navedbe o podpihovanju očitkov o vplivu politike na delo policije.

V poslanski skupini SD takšne navedbe zavračajo, hkrati so izrazili prepričanje, da je zgolj dialog tisti, ki lahko prepreči "kratke stike in omogoči napredek". Željo po redni komunikaciji znotraj koalicije naj bi sicer v SD izrazili tudi že maja ob sestavljanju koalicije.

V današnjem pojasnilu o zaprosilu za pogovor s premierjem so v poslanski skupini SD znova ocenili še, da je ministrica Bobnar svoje delo opravljala dobro in vestno, kar da so tudi povedali na njeni interpelaciji, ki se je v DZ odvila tri tedne pred njenim odstopom.

Koalicija se bo sicer na Brdu pri Kranju sestala prihodnji teden, takrat bodo na tapeti reforme, ki jih vlada namerava izpeljati v letu 2023, prioritetno zdravstveno. Ali se bo premier še pred tem sestal s poslanci SD, v kabinetu predsednika vlade za STA za zdaj še niso odgovorili.