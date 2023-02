Tatjana Bobnar k predsednici Nataši Pirc Musar za ureditev položaja izbrisanih

Predsednica republike Nataša Pirc Musar ter nekdanja notranja ministrica in generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar sta se dogovorili za sodelovanje, poroča Delo. Bobnarjeva naj bi bila zadolžena za človekovo varnost in pravice. Njena naloga naj bi bila predvsem ureditev položaja izbrisanih, saj želi predsednica republike ta črni madež končno odstraniti s slovenske zgodovine.

Bobnarjeva in Pirc Musarjeva sta sicer stari znanki, posebno intenzivno sta sodelovali v času, ko sta zasedali funkciji informacijske pooblaščenke in pomočnice generalnega direktorja policije. Zato se je o možnostih, da bi se Tatjana Bobnar pridružila ekipi predsednice republike, ugibalo že v času njenega spora s predsednikom vlade Robertom Golobom, a so v ekipi Nataše Pirc Musar takrat ostro zanikali vsakršne pogovore o tem. Dopustili pa so možnost, saj da bi se to lahko zgodilo kdaj pozneje.

Nataša Pirc Musar je v zvezi s sodelovanjem z vlado po svoji izvolitvi jasno poudarila, da pričakuje, da bo dobro, a ob tem vseeno dejala, da je tekmo za predsedniško funkcijo odtekla sama in da zato nikomur ni dolžna nič. Te besede pa je z izbiro Tatjane Bobnar podkrepila tudi v praksi, še pišejo.

O temah s področja nacionalne varnosti bo predsednici republike Nataši Pirc Musar še naprej svetovala Nataša Dolenc, ki je pred tem delovala na področju obrambne. V času Šarčeve vlade je bila tudi državna sekretarka na ministrstvu za obrambo, a tudi ona naj ne bi več sodila v najožji krog te ekipe.