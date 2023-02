Igor Mervič je novi posebni pooblaščenec Nataše Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za posebnega pooblaščenca predsednice za področje gospodarskih zadev imenovala Igorja Merviča. S Pirc Musarjevo bo sodeloval na področju samooskrbe in prehranske varnosti ter gospodarskih vprašanj, so sporočili iz urada predsednice republike.

Igor Mervič bo na položaju posebnega pooblaščenca do 31. decembra, ena izmed njegovih glavnih nalog pa bo priprava predsedničinega foruma o samooskrbi in prehranski varnosti, ki ga načrtujejo oktobra.

Pirc Musarjeva je prepričana, da bo Mervič s svojim znanjem, ugledom in dosežki pomembno prispeval k viziji, ki jo ima predsednica na področju samooskrbe, spodbujanja trajnostnega podjetništva in krožnega gospodarstva.

Predsednica: Mervič je izkušen menedžer

Kot so še zapisali v uradu predsednice, je Mervič eden izmed najbolj prepoznavnih in najuspešnejših menedžerjev s 40-letnimi izkušnjami. Kot generalni direktor je 28 let vodil podjetje Spar Slovenija, med drugim pa je bil tudi član upravnih odborov Trgovinske zbornice Slovenije in Košarkarskega kluba Olimpija. Januarja lani mu je Združenje Manager podelilo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta.