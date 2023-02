Pirc Musarjeva v svet RTV imenovala predstavnico Evangeličanske cerkve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedarjeva je doktorica znanosti s področja interkulturnih študijev – primerjalnih študijev idej in kultur –, trenutno pa direktorica Zavoda Primoža Trubarja.

Sedarjeva je doktorica znanosti s področja interkulturnih študijev – primerjalnih študijev idej in kultur –, trenutno pa direktorica Zavoda Primoža Trubarja. Foto: STA

Sedarjeva je doktorica znanosti s področja interkulturnih študijev – primerjalnih študijev idej in kultur –, trenutno pa direktorica Zavoda Primoža Trubarja, so sporočili iz urada predsednice.

Zavod Primoža Trubarja, katerega ustanoviteljica je Evangeličanska cerkev, je aktiven na projektno-raziskovalnem ter kulturno-razvedrilnem področju. Sedarjeva je tudi avtorica več samostojnih knjižnih izdaj ter urednica evangeličanskih publikacij, med drugim mesečnika Evangeličanski list in Evangeličanskega koledarja. Svoje znanje s področja zgodovine Evangeličanske cerkve pa predaja tako mlajšim kot starejšim generacijam.

11 članov sveta bo predstavnikov javnosti

Pirc Musarjeva je prepričana, da bo Klaudija Sedar s svojim znanjem, ugledom in dosežki na kulturnem ter izobraževalnem področju konstruktivno pripomogla k dobremu delovanju in ugledu javne radiotelevizije, so sporočili iz urada predsednice.

Mandat članice sveta RTVS iz vrst registriranih verskih skupnosti je sicer določil žreb, ki ga je predsednica republike izvedla 4. januarja letos, in traja štiri leta od dne konstituiranja sveta.

V novem svetu zavoda bo v skladu z novelo zakona o RTVS, potrjeno na novembrskem referendumu, 17 članov. Šest bo predstavnikov zaposlenih, ki jih bodo ti izbrali iz lastnih vrst, 11 članov pa bo predstavnikov javnosti. Med njimi je tudi predstavnik registriranih verskih skupnosti.