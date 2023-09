Jušiću poln mandat na čelu policije

Jušićevo imenovanje na čelo policije ni presenečenje, saj je ves čas veljal za favorita ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je Jušića za prvega med policisti postavil nekaj dni po nastopu ministrske funkcije.

Na javni razpis za generalnega direktorja policije se je prijavil tudi nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, ki pa je že napovedal tožbo, če bo vlada na to funkcijo imenovala Jušića.

Zadnjemu očita pomanjkanje vodstvenih izkušenj. Kandidat za generalnega direktorja policije mora namreč imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Jušić je med izkušnjami na vodstvenih delovnih mestih navedel delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Ministrstvo: Jušić izpolnjuje pogoje

Na notranjem ministrstvu menijo, da Jušić izpolnjuje pogoje za vodenje policije. Kot so navedli že marca letos, je po pravilih vodja enote uslužbenec policije, ki vodi policijsko enoto, ali oseba, ki ga nadomešča. Vodstvo enote pa tvorijo vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci policije, ki jih določi vodja.

Posebna natečajna komisija uradniškega sveta je tako Jušića kot Lindava ocenila kot primerna kandidata za opravljanje funkcijo generalnega direktorja policije.

Golob je sprva imenoval Lindava

Lindav je zeleno luč komisije dobil že lani poleti. Vlada Roberta Goloba je namreč prav Lindava na prvi seji ob nastopu mandata imenovala na čelo policije, sprva kot vršilca dolžnosti. Vedejevstvo mu je nato še podaljšala, tedanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar pa ga je predlagala tudi za direktorja policije s polnim mandatom, a imenovanje ni šlo skozi vladno sito, kar je na koncu vplivalo na njen odhod s funkcije.

Februarja letos je vodenje ministrstva prevzel Poklukar, vlada pa je dva dneva za tem razrešila Lindava in na njegovo mesto imenovala Jušića.