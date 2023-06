Na razpis za direktorja policije dve prijavi, Lindav bo poskusil še enkrat

Razpis za prvega moža policije se je iztekel opolnoči. Še v torek je kazalo, da se bo na razpis prijavil le Jušić, a so nato na ministrstvu dobili še eno prijavo. Ni pa nujno, da je število prijav končno, saj bi lahko kakšna še prišla po pošti, pojasnjujejo na ministrstvu.

Prijave bo pregledala posebna natečajna komisija uradniškega sveta, ki bo najprej preverila, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo natečajne pogoje, nato pa še njihovo primernost za razpisani položaj v skladu s standardi strokovne usposobljenosti, kar vključuje tudi ustni razgovor in testiranje vodstvenega položaja.

Ko bo komisija končala delo, bo ministru za notranje zadeve sporočila seznam primernih kandidatov, generalnega direktorja policije pa nato na predlog pristojnega ministra imenuje vlada.

Ima Jušić dovolj vodstvenih izkušenj?

Kandidat za generalnega direktorja policije mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Prav pri vodstvenih izkušnjah bi se morda lahko zataknilo pri Jušiću, ki med izkušnje na vodstvenih delovnih mestih šteje delo na mestu pomočnika komandirja na Policijski postaji Koper in pomočnika vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper.

Na ministrstvu za notranje zadeve so sicer že marca navedli, da je po pravilih vodja enote uslužbenec policije, ki vodi policijsko enoto, ali oseba, ki ga nadomešča. Vodstvo enote pa tvorijo vodja enote s svojimi namestniki in pomočniki ter drugimi uslužbenci policije, ki jih določi vodja. Torej Jušić po njihovem mnenju pogoje za vodenje policije izpolnjuje.

Lindav bo poskušal še enkrat

Pri Lindavu dvomov o tem, da izpolnjuje pogoje, bržkone ni, saj ga je natečajna komisija uradniškega sveta že po prijavi na razpis lani poleti ocenila kot primernega za to funkcijo. Tedanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar ga je tudi predlagala za direktorja policije s polnim mandatom, a imenovanje ni šlo čez vladno sito, kar je na koncu botrovalo njenemu odhodu s funkcije.

Kmalu po prihodu Boštjana Poklukarja na čelo ministrstva pa je vlada z mesta vršilca dolžnosti direktorja policije razrešila Lindava, zamenjal ga je Senad Jušić. Tako bržkone ni verjetno, da bi Poklukar podprl Lindava.

A tudi na vprašanje o podpori Jušiću za direktorja policije s polnim mandatom Poklukar danes ob robu zasedanja notranjih ministrov v Luksemburgu ni bil jasen. "Ko bom po postopku uradniškega sveta predloge kandidatov, ki so se prijavili na mesto generalnega direktorja policije, dobil na mizo, se bom seveda lahko odločil, do takrat pa pustimo, da postopek steče do konca. In ko bom ali ne bom izbral novega generalnega direktorja policije, boste vsi obveščeni o tem," je dejal in dodal, da je na koncu "še vedno odločitev ministra, da predlaga vladi v potrditev to mesto generalnega direktorja policije, in verjamem, da do tega še pridemo".