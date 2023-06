17-letni tujec naj bi posilil 78-letno Cerkničanko

Podrobnosti o kaznivih dejanjih zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtev in spoštovanja določili 287. člena kazenskega policija ne more podati.

Podrobnosti o kaznivih dejanjih zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtev in spoštovanja določili 287. člena kazenskega policija ne more podati. Foto: policija

Policisti so bili konec maja obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost na območju Cerknice. Zoper osumljenca, šlo naj bi za sedemnajstletnega tujca, so podali kazensko ovadbo, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Po poročanju medijev naj bi mladoletnik napadel starejšo žensko.

Kot so potrdili na Policijski upravi Ljubljana, so bili 27. maja obveščeni o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj neupravičenega vstopa v stanovanje in drzne tatvine na območju Cerknice.

Osumljenca, po znanih podatkih gre za 17-letnega tujca, državljana Palestine in prosilca za mednarodno zaščito, so neposredno po dejanjih prijeli na območju Cerknice. Odvzeli so mu prostost, po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah kaznivih dejanj pa so ga s kazensko ovadb privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor.

Podrobnosti o kaznivih dejanjih zaradi preprečitve ponovne viktimizacije žrtev in spoštovanja določili 287. člena kazenskega policija ni mogoče podati. So pa mediji poročali, da naj bi mladoletnik spolno zlorabil 78-letno domačinko.

Inštitut 8. marec: Žrtvi verjamemo in dejanje ostro obsojamo

Prve so o tem poročale Slovenske novice, ki so neuradno izvedele, da je Palestinec v Cerknico iz azilnega doma med izhodom prišel z vlakom, zatem naj bi odprl vrata ograje okoli hiše, kjer živi 78-letnica, in zahteval denar, nato pa naj bi jo zvlekel v notranjost hiše in jo tam posilil. Pozneje naj bi vdrl še v stanovanje druge starejše ženske, ta pa ga je po poročanju Slovenskih novic pregnala.

Inštitut 8. marec je sporočil, da žrtvi verjamejo in dejanje ostro obsojajo. So pa opozorili, da se dejanje ene osebe lahko izkorišča za širjenje nestrpnosti in diskriminacijo ljudi, ki prosijo za mednarodno zaščito. "Osebne okoliščine (nacionalnost, religija, pravni status) niso dejstva za pojasnjevanje nasilja storilcev, saj s tem reproduciramo družbene stereotipe in stereotipe o nasilju," so poudarili.