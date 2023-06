Minister Poklukar za novi sporazum o sodelovanju policije in Darsa

Valentin Hajdinjak in Boštjan Poklukar sta spregovorila tudi o vzpostavitvi sekcijskega merjenja hitrosti, kar bi, kot ocenjujejo, umirilo promet na najbolj kritičnih odsekih, so sporočili z ministrstva.

Notranji minister Boštjan Poklukar se je na današnjem srečanju s predsednikom uprave Darsa Valentinom Hajdinjakom zavzel za sklenitev novega sporazuma med policijo in Darsom z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Na Obrežju in Gruškovju pa bodo za večjo pretočnost do poletja odstranili kabine nekdanjega mejnega prehoda.

Hajdinjak se je na srečanju z ministrom Poklukarjem zavzel za stalno prisotnost policije na avtocestah in hitrih cestah, kar bo po njegovem mnenju pripomoglo k večji varnosti in pretočnosti prometa, so zapisali v sporočilu ministrstva za notranje zadeve.

Ob tem so navedli, da je policija pojasnila, da na avtocestah in hitrih cestah v državi stalno zagotavlja pokritost z 11 patruljami. Letos do 30. maja je policija tako na avtocestah in hitrih cestah obravnavala 25.129 kršitev, za katere je bila izdana odločba o prekršku ali podan obdolžilni predlog. To je 25-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2022, ko je bilo kršitev 20.079.

Največ ugotovljenih kršitev je bilo letos zaradi časa trajanja vožnje, obveznih počitkov in odmorov ter delovanja tahografov (44-odstotno povečanje), preobremenjenih vozil (28-odstotno povečanje) in s področja zakona o motornih vozilih (26-odstotno povečanje), so zapisali v sporočilu.

Sekcijsko merjenje hitrosti bi umirilo promet na najbolj kritičnih odsekih

Notranje ministrstvo se sicer za sklenitev novega sporazuma z Družbo za avtoceste RS (Dars) zavzema že od lanske jeseni. Obstoječi sporazum je namreč predvideval tudi delovanje avtocestne policije, ki pa jo je vrh policije na čelu z nekdanjim vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom ukinil. Odločitev so sprejeli na podlagi poročila delovne skupine, ki je preverjala razloge za njeno ustanovitev.

Čeprav je bil po pojasnilih ministrstva pogovor o boljšem sodelovanju med policijo in Darsom predviden že prej, pa je toliko bolj aktualen, ker prihaja le nekaj dni po kaosu na primorski avtocesti, ko so vozniki, več ur ujeti v zastoj zaradi prometne nesreče, obračali svoja vozila in vozili v nasprotno smer.

Vodstvi ministrstva in Darsa sta danes spregovorili tudi o infrastrukturi na nekdanjih avtocestnih mejnih prehodih s Hrvaško po vstopu te države v schengensko območje. Ministrstvo je na Obrežju že odstranilo kabine, Dars pa je začel urejati cestišče na voznih pasovih avtocestne infrastrukture, dela so trenutno v sklepni fazi. Na enak način bo do glavne turistične sezone urejena tudi cestna infrastruktura na Gruškovju, so napovedali na ministrstvu. Cilj ministrstva in Darsa je namreč do turistične sezone zagotoviti čim večjo varnost in pretočnost prometa.