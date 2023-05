Na ministrstvu iščejo novega direktorja policije

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni razpis za generalnega direktorja policije. Kandidat mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Rok za prijavo poteče že 7. junija.

Na ministrstvu za notranje zadeve so z razpisom za generalnega direktorja policije presenetili javnost, saj je bilo pričakovati, da bodo pred tem uspeli spremeniti zakon o organiziranosti in delu policije ter na ta način razširiti nabor kandidatov še na različne varnostne strokovnjake s področja pravosodja, tožilstva, varnostnih in obveščevalnih služb.

Minister Boštjan Poklukar je od namere očitno odstopil, tako da so na ministrstvu razpis na koncu objavili po trenutno veljavni zakonodaji. To pomeni, da morajo poleg izkušenj v policiji in izkušenj na vodstvenih mestih kandidati imeti vsaj visokošolsko strokovno izobrazbo, proti njim ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ne smejo biti pravnomočno obsojeni in ne smejo biti člani politične stranke.

Prijavi mora kandidat priložiti tudi petletno vizijo prednostnih nalog in razvoja policije, vključno z načini upravljanja z viri, izhaja iz razpisa.

Senadu Jušiću se vedejevstvo na čelu policije izteče 23. avgusta. Foto: STA/Katja Kodba

Funkcijo generalnega direktorja sicer kot vršilec dolžnosti od februarja opravlja Senad Jušić, ki je na tem mestu nasledil Boštjana Lindava. Polletno vedejevstvo se mu izteče 23. avgusta.

Jušića je vlada na čelo policije imenovala po tistem, ko je vodenje ministrstva za notranje zadeve prevzel Boštjan Poklukar. Zadnji je ministrsko funkcijo zasedel po odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar.

Postopek imenovanja generalnega direktorja policije običajno traja okoli dva meseca, a tokratni razpis bi se lahko še nekoliko zavlekel zaradi dopustov.