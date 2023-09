Senad Jušić na dobri poti, da postane generalni direktor policije

Na razpis za generalnega direktorja policije sta se prijavila dva kandidata, ki sta oba prejela zeleno luč uradniškega sveta. Poleg Senada Jušića se je prijavil tudi Boštjan Lindav, ki pa je že vnaprej vedel, da ga minister Boštjan Poklukar ne bo želel predlagati v imenovanje vladi. Bil je prepričan, da Jušić ne izpolnjuje formalnih pogojev za mesto generalnega direktorja, je poročal Radio Slovenija.

Da so imeli težavo z izpolnjevanjem pogojev tudi v komisiji uradniškega sveta, priča dolgo odločanje o tem. Pred zaslišanjem so Jušića namreč celo pozvali, naj dopolni svojo vlogo in natančno opiše svojo poklicno pot. Natečajna komisija je očitno na koncu upoštevala njegove izkušnje namestnika komandirja Policijske postaje Koper in namestnika direktorja Kriminalistične policije v Kopru. Pri tem je očitno vlekla vzporednice z nekdanjo generalno direktorico Tatjano Bobnar, ki je bila pred imenovanjem desetletje namestnica generalnega direktorja policije, pred tem pa še dve leti namestnica direktorja kriminalistične policije.

Minister Poklukar zdaj lahko izbira med obema kandidatoma, a mogoče je pričakovati, da bo že v četrtek v potrditev vladi predlagal Jušića. Poklukar je v primeru, da Jušić ne bi bil potrjen, celo pripravljen ponoviti razpis in ne predlagati Lindava.

Lindav je v primeru izbire Jušića že napovedal tožbo na upravno sodišče, o tem naj bi obvestil tudi natečajno komisijo, kar so nekateri člani razumeli kot pritisk na njihovo delo, še poroča Radio Slovenija.