Policija: Jušića ne preiskujemo v notranjevarnostnem postopku

V povezavi s poročanjem nekaterih medijev so iz policije sporočili, da v. d. generalnega direktorja policije Senada Jušića ne preiskujejo v notranjevarnostnem postopku policije. Navedli so, da gre za neresnice in zlonamerne navedbe.

V sporočilu za javnost so na Generalni policijski upravi poudarili, da ne obstajajo razlogi za sum, da bi Senad Jušić storil kaznivo dejanje, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti, kar je potrdilo tudi državno tožilstvo.

"Na podlagi zbranih obvestil, pregledanih podatkov ali drugače nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je storil odklonsko ravnanje, zato ga tudi ne preiskujemo v notranjevarnostnem postopku policije," so zapisali.

Notranjevarnostni postopek še poteka

Notranjevarnostni postopek, povezan z domnevnim odklonskim ravnanjem policistov v povezavi z zasegom kokaina, sicer še poteka.

Kot so navedli na policiji, so v notranjevarnostnem postopku z notranjevarnostno preiskavo ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da je policist storil kaznivo dejanje, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti. Zato so vse zbrane ugotovitve 4. aprila letos poslali oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva.

Po navodilih državnega tožilca so 24. maja letos ugotovitve poslali tudi okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru. "Notranjevarnostni postopek še ni zaključen, drugih podrobnosti ne moremo razkrivati zaradi postopka na državnem tožilstvu," so navedli v sporočilu.

Pojasnili so še, da ima policija izdelan sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov, s katerimi vsak sum morebitnega odklonskega ravnanja kateregakoli uslužbenca preverijo, glede na zbrane ugotovitve pa tudi vedno izvedejo ukrepe za odpravo takih ravnanj.

Policija: Notranja organizacijska enota se odzove na vsako odkrito ali prijavljeno nepravilnost

Po navedbah policije se notranja organizacijska enota, zadolžena za preverjanje in ugotavljanje morebitnih odklonskih ravnanj, odzove na vsako odkrito ali prijavljeno nepravilnost in jo ne glede na vrsto prijave v okviru predpisanega postopka obravnava enako in toliko časa, da se izvedejo vse aktivnosti za ugotovitev dejanskega stanja.

"Kljub temu pa se zavedamo, da so posamezne prijave zoper policiste ali kriminaliste lahko tudi zlonamerne in da se jim prijavitelji iz različnih razlogov želijo maščevati," so dodali.

Sklenili so, da si policija je in si bo še naprej prizadevala za zakonitost opravljenih nalog in pooblastil zaradi zagotavljanja varnosti posameznikov in skupnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve pravne države.

Časnik Dnevnik in TV Slovenija sta poročala, da na policiji že dlje časa poteka notranjevarnostni postopek zaradi nenavadnih okoliščin zasega 175 kilogramov kokaina, ob tem pa naj bi se omenjalo tudi ime v. d. generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je v kritičnem času nadomeščal vodjo koprskih kriminalistov.

Časnik Dnevnik in TV Slovenija sta poročala, da na policiji že dlje časa poteka notranjevarnostni postopek zaradi nenavadnih okoliščin zasega 175 kilogramov kokaina, ob tem pa naj bi se omenjalo tudi ime v. d. generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je v kritičnem času nadomeščal vodjo koprskih kriminalistov. Foto: STA/Nebojša Tejić

Po poročanju medijev naj bi koprski policisti kokain zasegli novembra 2014 na počivališču na primorski avtocesti, našli naj bi ga v dveh tovornjakih. Enega voznika so prijeli, drugi je pobegnil. Pred časom pa je zakrožila anonimka, da so mu, ker naj bi bil informator policije, pobeg omogočili kriminalisti sami. Za anonimko bi po poročanju Dnevnika lahko stal policist, ki je pred časom izgubil službo v policiji.