KPK bo preiskovala nekdanjo ministrico Ajanović Hovnik

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi predhodnega preizkusa v zadevi izvedbe Javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju na ministrstvu za javno upravo uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, so sporočili iz komisije.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijav, ki jih je prejela septembra in oktobra letos. Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije ministrstva za javno upravo in nekaterih drugih ministrstev je senat komisije na seji 23. 11. 2023 zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo nasprotje interesov, sprejel sklep o uvedbi preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov.

Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo, zato komisija zaradi izkazanega interesa s tem seznanja tudi javnost, so zapisali. S preiskavo se nadaljuje postopek v povezavi s sumi kršitev nasprotja interesov nekdanje ministrice. Preostale očitke glede sumov kršitev v postopku izvedbe javnega razpisa pa komisija še preverja v predhodnem preizkusu.

Pri tem komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja, so dodali.

Ajanović Hovnik se je pod drobnogledom protikorupcijske komisije znašla zaradi izvedbe javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki sredstev na omenjenem razpisu je bil namreč Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi njena nekdanja sodelavka in tudi poslovna partnerka Kaja Primorac. Ta je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija Ajanović Hovnik.

Nekdanja ministrica je zatrjevala, da je bil omenjeni razpis transparenten, skladno s strokovnimi in moralnimi standardi ter je omogočal enak dostop do javnih sredstev in enakopravno obravnavo vseh nevladnih organizacij. Kljub temu pa se je pod težo očitkov odločila, da odide z ministrskega položaja, ker da "ne želi, da ministrstvo ali vlada nosita breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije", pa so navedli pri STA.