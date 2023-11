Hišne preiskave po Sloveniji, z medicinskim materialom zaslužili 400 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let. Foto: STA

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sredo na območju Celja, Kranja in Ljubljane izvedli več hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih ter zaradi kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala osumili dve fizični osebi.