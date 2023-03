Nove podrobnosti: med osumljenci pranja denarja slovenska poslovneža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek smo poročali o kriminalistični preiskavi, v sklopu katere so v torek potekale hišne preiskave v Sloveniji in BiH. RTV Slovenija danes poroča, da sta med osumljenci tudi slovenski podjetji. Osumljenca za pranje denarja sta lastnik podjetja Aktiva čiščenje Mihael Strmljan ter solastnik in direktor podjetja Hmezad TMT Domen Prešeren.