Hišne preiskave v zvezi s spornimi posli nevrokirurga Bošnjaka

V četrtek smo že pisali o hišnih preiskavah, ki so v sredo potekale na območjih Ljubljane, Kranja in Celja. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so iskali dokaze za sum kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala. Pri tem sta bili kaznivega dejanja osumljeni dve fizični osebi, ki naj bi pridobili približno 400 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi.

Po poročanju časopisa Dnevnik so preiskovali odmevno afero o sumu korupcije v UKC Ljubljana, v kateri je glavno vlogo imel nevrokirurg Roman Bošnjak in njegov brat Igor. Kot so zapisali, so v kliničnem centru že potrdili verodostojnost Dnevnikove informacije.

Sporna "davčna optimizacija"

Spomladi je Pop TV razkril, da je priznani nevrokirurg Bošnjak prejel šest tisoč evrov zasebnega honorarja za operacijo pacientke iz Severne Makedonije, pri čemer je družini UKC za samoplačniški poseg zaračunal 34.109 evrov, hkrati pa so morali svojci nakazati še šest tisočakov na bančni račun agencije Klinikum Medical Link v Hongkongu. Šlo naj bi za davčno optimizacijo, kot jim je zatrdil Bošnjak.

Bošnjak je po razkritju sicer odstopil s položaja predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo, a je ostal zaposlen v UKC Ljubljana. Generalni direktor Marko Jug je tedaj povedal, da UKC Ljubljana z nakazilom v tujino za zunanje storitve ni bil seznanjen in je bil o njem obveščen iz medijev. Dejal je še, da po konzultaciji s pravno službo sicer niso ugotovili kakršnegakoli kaznivega dejanja. A kot je Jug dodal, je šlo tu za sive cone, ki zahtevajo nadaljnjo razpravo, prav tako pa do tedaj še niso zaznali, da bi kdo pogojeval poseg v UKC Ljubljana z izdajo mnenja v vlogi zdravnika zasebnika. "To pa bi predstavljalo izjemno hudo kršitev," je poudaril Jug.

Nepotizem in sumi korupcije

Predkazenski postopek sedaj usmerja specializirano državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

Preiskava poteka, ker naj bi Bošnjak podjetju Medicolink, ki je tesno povezano z njegovim bratom Igorjem Bošnjakom, omogočil, da je mimo javnih razpisov služilo s prodajo medicinskega materiala oddelku za nevrokirurgijo v UKC. Sorodstveno povezavo je Bošnjak zamolčal, podjetje Medicolink pa je v tem obdobju sodelovalo samo z UKC. Zaradi te utajitve je Bošnjak prejel še drugo opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, je tedaj poročal Radio Slovenija, a ostaja zaposlen ter redno opravlja svoje delo in aktivnosti v UKC.