Šef KPK: Boj proti korupciji je stvar vseh nas

Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti korupciji je predsednik KPK Robert Šumi pozval k odgovornosti vseh v družbi za učinkovito preprečevanje korupcije in krepitev integritete. V iztekajočem se tednu so na KPK pripravili več dogodkov, na torkovi okrogli mizi so izpostavili vlogo prijaviteljev kot ključnih akterjev integritete družbe.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je na petkovi novinarski konferenci dejal, da z napredkom na področju preprečevanja korupcije v Sloveniji v zadnjem desetletju ne moremo biti zadovoljni. "Nekatere države nas prehitevajo na mednarodni lestvici percepcije korupcije, stagniramo in ne bo presenečenje, če bomo tudi naslednje leto obstali na mestu ali zdrsnili še nižje," je ocenil.

Treba je spregovoriti, ne le skomigniti

Za namen preprečevanja korupcije je bila sicer po njegovih besedah ustanovljena KPK, toda "odgovornost za stanje, v kakršnem smo, je odgovornost vseh nas". K temu lahko posameznik prispeva s svojim poštenim ravnanjem in tudi tako, da ko zazna nepravilnosti pri drugih, ne zamiži in skomigne z rameni, ampak o nepravilnostih spregovori, je poudaril.

Ob tem so na novinarski konferenci predstavili nov preventivni projekt Ambasadorji integritete, v katerem sodelujejo slovenski športniki, ki so v promocijskih videih spregovorili o pomenu integritete in o poštenem načinu doseganja rezultatov.

Vzgoja bodočih rodov

Že v četrtek so na posvetu, ki so ga pripravili v sodelovanju z zavodom za šolstvo, predstavili tudi projekt krepitve integritete v osnovni šoli, ki ga izvajajo tretje leto. Cilj projekta je sistematično skozi vzgojno-izobraževalni sistem skrbeti za krepitev integritete otrok, učiteljev in vodstvenih delavcev v šolah.

Med dogodki, ki so jih pripravili v iztekajočem se tednu preprečevanja korupcije je bil osrednji dogodek torkova okrogla miza, na kateri so izpostavili vlogo prijaviteljev kot ključnih akterjev integritetne družbe in njihov pomen pri odkrivanju kršitev integritete. Med drugim so spregovorili tudi o pomenu in rešitvah zakona o zaščiti prijaviteljev ter njegovem uveljavljanje v praksi.

Tudi pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov lahko pride do korupcijskih tveganj, opozarja policija. Foto: STA

Policija pa je v okviru tedna preprečevanja korupcije pripravila okroglo mizo o korupcijskih tveganjih pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Generalna skupščina Združenih narodov je za mednarodni dan boja proti korupciji razglasila 9. december. To je dan, na katerega je bila leta 2003 v Meridi v Mehiki podpisana konvencija Združenih narodov proti korupciji, v kateri so glavni poudarki ukrepi za preprečevanja korupcije v zasebnem in javnem sektorju, dosledno preganjanje in kaznovanje koruptivnih dejanj ter mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in boja proti korupciji.