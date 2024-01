Uršula Cetinski: Zategovanje pasu je smiselno, dokler se tisti, ki ga nosi, ne zaduši #Spotkast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Biti na čelu Cankarjevega doma je služba, ki se nikoli ne konča. O Cankarjevem domu zelo pogosto tudi sanjam," je v Siolovem podkastu razkrila generalna direktorica Uršula Cetinski, ki je vajeti tega največjega kulturnega hrama prevzela pred slabim desetletjem. Povedala je, kako se spominja svojih začetkov kot kulturna novinarka, koga vse je spoznala v karieri kulturne menedžerke, kaj o stanju kulture meni kot predsednica nacionalnega sveta za kulturo in ali je denarja za kulturo v proračunu dovolj. "Glede na dejstvo, da ima kultura vsak dan več konkurence, imamo Slovenci zanjo presenetljivo veliko časa," pa trenutno stanje še opiše naša tokratna gostja v Spotkastu.

Cankarjev dom (CD), ki zaposluje okoli 160 ljudi in kjer letno pripravijo dva tisoč dogodkov, je drugačen, kot je bil pred desetimi leti, je dejala Uršula Cetinski. Eden njenih glavnih poudarkov je odpiranje Cankarjevega doma za vse. "Ne gre samo za to, da človek pride v Cankarjev dom na predstavo, koncert, razstavo in odide domov, ampak da Cankarjev dom v zavesti ljudi postane neka hiša, kamor se ljudje lahko zatečejo, tudi če ne gredo na nobeno prireditev."

Razkrila je tudi, zakaj je bila ena njenih glavnih idej, da v galeriji ni zgolj likovnega programa, ter zakaj jazzovski festival ni omejen le na dvorane CD in se dogaja zunaj njega. Zanimalo nas je, kdo izbira vsebine, da so privlačne za obiskovalce, in kako v Cankarjevem domu poskrbijo za najbolj zveste, redne obiskovalce kulturnih dogodkov.

Uršula Cetinski v Spotkastu Foto: Siol.net

Z nami je delila tudi, koga izmed svetovno znanih osebnosti je spoznala v času, ko je bila še vodja gledališkega programa v CD, in kako dobro je izkoristila to priložnost. Ter kako se spominja novinarskega poročanja na Radiu Študent, kjer je delala ravno v obdobju afere JBTZ. Dolgo časa je bil to edini medij, ki je o aferi poročal, preden so se priključili drugi, "ker bi utegnilo biti nevarno", je dejala.

Uršula Cetinski je povedala še, zakaj je bilo obdobje pandemije covida grozljivo in kako so v CD prestali to preizkušnjo, ki pa v štiridesetih letih obstoja CD ni bila edina.

Poleg tega, v kako velike čevlje je stopila, ko je prevzela vodenje CD, je med drugim razkrila še, da za obiskovalce januarja pripravljajo nekaj spektakularnega. "Ni skrbi, da ne bomo uživali," je zagotovila.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo pa se tudi na Siol.net in na YouTubu.