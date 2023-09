V Cankarjevem domu je dan odprtih vrat

Cankarjev dom ob vstopu v 44. programsko sezono 12. septembra odpira vrata vsem ljubiteljem kulture in umetnosti, ki želijo največjo slovensko kulturno institucijo spoznati od bližje.

Leto Edvarda Ravnikarja, arhitekta Cankarjevega doma

Hram kulture vsako leto gosti več kot tisoč prireditev in kulturnih dogodkov različnih žanrov in zvrsti, od glasbe, gledališča, plesa, filma, vizualnih umetnosti do literature, humanistike in prireditev za otroke. Letošnji dan odprtih vrat je v znamenju Edvarda Ravnikarja, arhitekta Cankarjevega doma, saj je ministrstvo za kulturo prav leto 2023 razglasilo za Ravnikarjevo leto.

V ospredju tudi Alma M. Karlin

Prav tako je dan odprtih vrat posvečen svetovni popotnici, pisateljici, raziskovalki in poliglotki Almi M. Karlin, po kateri se imenuje nova dvorana v Cankarjevem domu in katere razstavo Peš po domačih krajih: popotni dnevniki Alme M. Karlin 1934–36 danes odpirajo v Parku Sveta Evrope.

Na dan odprtih vrat bo Cankarjev dom razkril vrhunce nove sezone, brezplačno pa si obiskovalci lahko ogledajo tudi več prireditev, med drugimi je ogled velike naravoslovne razstave V vrtincu sprememb ves dan brezplačen.