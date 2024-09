Vodenje Cankarjevega doma prevzema Jure Novak

Kot je zapisano v današnjem sporočilu za javnost ministrstva za kulturo, je ministrica Asta Vrečko na podlagi pregleda celotne spisovne dokumentacije, ki vključuje sklepno mnenje razpisne komisije ter mnenji sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, ugotovila, da se je Novak izkazal kot najbolj strokovno usposobljen kandidat za zasedbo razpisanega delovnega mesta generalnega direktorja javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.

Ob tem so še zapisali, da je Novaku v primerjavi z drugimi kandidati razpisna komisija dodelila najvišje število točk, kar izkazuje kandidatovo zelo dobro strokovno poznavanje področij, ki so bila izhodišče za ocenjevanje usposobljenosti in kompetenc za vodenje javnega zavoda Cankarjev dom (CD). Po navedbah ministrstva je izkazal prepričljivo, smelo in najbolj izvedljivo vizijo poslovanja javnega zavoda v naslednjih petih letih, ki je usmerjena v prihodnost, kar je podlaga za nadaljnji razvoj javnega zavoda v smeri njegovih potencialov, prepoznavnosti in pomena za celotno slovensko kulturno umetniško skupnost ter vpetost v mednarodno kulturno okolje.

CD je največja kulturna ustanova v Sloveniji. Delo arhitekta Eda Ravnikarja je vse od leta 1980 osrednji kulturni in kongresni center, tudi širše v regiji. V njem vsako leto poteka približno 200 kongresnih prireditev in okoli 1000 kulturno-umetniških dogodkov, ki se jih skupaj udeleži več kot 400.000 obiskovalcev, so še navedli pri ministrstvu za kulturo.

Kdo je Jure Novak?



Jure Novak je gledališki režiser, avtor, performer in producent. Med letoma 2007 in 2010 je bil umetniški vodja gledališča Glej, od leta 2021 je direktor Prešernovega gledališča Kranj. Študiral je filozofijo in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, diplomiral pa iz gledališke in radijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.



V zadnjih desetletjih je v različnih vlogah vodil in izvajal projekte v številnih ustanovah in pri nevladnih organizacijah doma in v tujini. Izkušnje z vodenjem umetniških institucij je pridobil z umetniškim vodenjem in v drugih funkcijah za Gledališče Glej od leta 2007, vodenjem zavoda Poza od leta 2009 ter generalnim in umetniškim vodenjem Prešernovega gledališča Kranj od leta 2021.

Cetinski je vodenje CD - njegovo javno službo financira ministrstvo za kulturo - prevzela junija 2014 in na tem mestu nasledila dolgoletnega generalnega direktorja Mitjo Rotovnika.