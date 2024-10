Arčon na proslavi: Dan reformacije s simbolno močjo sega v bistvo slovenstva

V Cankarjevem domu je potekala osrednja državna slovesnost na predvečer dneva reformacije. Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je kot slavnostni govornik poudaril, da dan reformacije s svojo simbolno močjo sega v srce in bistvo slovenstva in v tisti skupni temelj, ki ga čutimo in nosimo vsi s seboj.

Po njegovih besedah se "časi res spreminjajo in z njimi branje", pri čemer je med drugim spomnil na pomen knjige nekoč, ko so jih Slovenci celo jemali s seboj poleg nujnega za preživetje v emigracijo. Za današnje nove generacije je knjiga velikokrat le muzejski eksponat, predmet spomina. "'Zaprašene knjige' je fraza, ki jo v medijih slišimo mnogo pogosteje kot nove, prodorne ali vznemirljive," je pojasnil.

Apple poslovenil svoj operacijski sistem

Spomnil je, da je Apple kmalu po tem, ko je vlada predlagala in parlament potrdil spremembe zakona o javni rabi slovenščine, poslovenil svoj operacijski sistem. Ob tem je opozoril na velik pomen reformatorjev: "Če ne bi bilo Trubarja, naš pametni telefon danes ne bi govoril slovensko. Če ne bi bilo Dalmatina, Bohoriča, velikih slovenskih in svetovnih reformatorjev, inovatorjev, mislecev, naš telefon sploh ne bi bil pameten," je prepričan.

Slovenski reformatorji nam niso dali samo knjižnega jezika, niso nam dali le želje po znanju, zavesti o tem, da mora posameznik sam zgraditi svoj pogled na svet – s tem, ko so slovensko besedo natisnili, so nas posadili v prvo vrsto takratnega tehnološkega razvoja, je še med drugim dejal Arčon.

Arčon o domoljubju in človekoljubju

Svoj govor je Arčon sklenil z mislijo o domoljubju kot "morda najpomembnejšem, kar se lahko naučimo od naših plemenitih prednikov, ki jih slavimo nocoj". Domoljubje, kot je poudaril, "ni sovraštvo do drugega ali strah pred drugim. Domoljubja ni brez človekoljubja".

Letošnja proslava v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, ki so se je med drugim udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar ter več predstavnikov aktualnega in nekdanjega političnega vrha, je v ospredje postavila tri velike obletnice. To so 440. obletnica izida Bohoričeve slovnice Zimske urice in Dalmatinovega prevoda Biblije ter 250-letnica Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), ki jo je Arčon označil za enega temeljnih kamnov slovenskega znanja.

Ustvarjalci proslave

Umetniški del proslave, ki so ga uvedli plesalci višje baletne šole KGBL, sta pod naslovom Dokler teče ta motor in utripa to srce zasnovala režiser Luka Marcen in scenarist Rok Andres, in sicer z začetkom pri izumu tiska in izidu Prostih zimskih uric o latinskokranjski slovnici (1584) ter pri umestitvi protestantskih tiskov kot gradnikov slovenskih knjižnic. Časovno potovanje o položaju slovenščine nekoč in danes so vodili igralci Maša Derganc, Jure Kopušar, Lucija Harum in Žan Brelih Hatunić.

Prisluhniti je bilo mogoče vokalistkama Gaji Sorč in Patriciji Škof, s krajšimi prispevki pa so nastopili tudi direktorica Zavoda Primoža Trubarja Klaudija Sedar, Marijan Rupert iz NUK, znanstvenik Jure Leskovec z Univerze Stanford in avtorica številnih otroških slikanic Lila Prap. Prireditev je sklenil nastop skupin Mrfy in Laibach.