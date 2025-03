Karizmatični pianist Simon Trpčeski 9. aprila v Cankarjevem domu

Foto: Lube Saveski / Cankarjev dom

Med velika imena pianizma se makedonski pianist Simon Trpčeski uvršča z bleščečo virtuoznostjo in poglobljeno izraznostjo ter karizmatično odrsko prezenco. Velja za enega najodličnejših glasbenikov zadnjih let, z "artikulirano, čvrsto (in) humorno" igro (New York Times).

V razgibanem programu bo 9. aprila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma odzvanjala pianistova slogovna in nacionalna širina: od niza Chopinovih razpoloženjskih plesnih miniatur in Griegove baročne suite s skandinavskim pridihom, skozi veličastno transkripcijo suite iz ikoničnega Hrestača, do eksplozije čustev v mešanici grenko-sladkega žalovanja, udarne intenzivnosti in liričnosti Prokofjeva.

Mednarodno pozornost je Trpčeski pritegnil pred dvema desetletjema, ob imenovanju za BBC-jevega umetnika nove generacije, ki mu je prineslo bliskovito glasbeno uveljavitev in sodelovanje z več kot stotimi orkestri na štirih celinah. Velja za ambasadorja pri krepitvi kulturne podobe rodne Makedonije. Te uresničuje v projektu komorne glasbe Makedonissimo, s katerim občinstvu po vsem svetu predstavlja raznovrstnost makedonske ljudske glasbe.

Letošnjo sezono je Simon Trpčeski odprl z nastopom z Düsseldorfskimi simfoniki pod taktirko Alpesha Chauhana, med drugimi vrhunci pa so nastopi z Vasilijem Petrenkom ter Montrealskim simfoničnim orkestrom in Državnim simfoničnim orkestrom iz São Paula, Cristianom Macelarujem in Baltimorskimi simfoniki, Gianandreo Nosedo in Züriško filharmonijo ter ponovno koncertiranje s Čikaškimi simfoniki in Jakubom Hrůšo.

Foto: Benjamin Ealovega / Cankarjev dom

Razvejana koncertna kariera Trpčeskega se zrcali v večkrat nagrajeni diskografiji. Dolgoletno sodelovanje z dirigentom Vasilijem Petrenkom je porodilo obsežno zbirko posnetkov. S Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola sta posnela temeljna dela ruskega klavirskega repertoarja; vse klavirske koncerte Rahmaninova ter koncerte Čajkovskega in Prokofjeva. S Cristianom Măcelarujem je za Linn Records posnel oba Šostakovičeva koncerta, njuna zadnja izdaja, Brahmsova koncerta s Simfoničnim orkestrom Zahodnonemškega radia, pa je leta 2023 požela veliko kritiško hvalo.



Simon Trpčeski bo nastopil v sredo, 9. aprila, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.



Naročnik oglasnega sporočila je CANKARJEV DOM.