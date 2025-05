Opera Razcvet Vita Žuraja po odmevni svetovni premieri v Frankfurtu tudi na odru Cankarjevega doma

Pretresljiva pripoved o Aurelii, ženski v zrelih letih, ki se sooča z ljubeznijo, izgubo in minljivostjo, bo 5. in 6. junija zaživela na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma . Sodobna opera Razcvet (Blühen) je najobsežnejše delo skladatelja Vita Žuraja do zdaj. Nastala je po naročilu frankfurtske Opere ter je ob tamkajšnji premieri januarja 2023 požela veličasten uspeh in sijajne kritike. To izjemno delo, ki ga je revija Opernwelt razglasila za operno praizvedbo leta, bo zdaj na ogled tudi pri nas.

Opera Razcvet, fotografija z vaje, arhiv SNG MB Foto: Cankarjev dom

Zgodba temelji na noveli Die Betrogene (Prevarana) nobelovca Thomasa Manna: Aurelia, ženska zrelih let, se zaljubi v sinovega veliko mlajšega učitelja angleščine. Njeno ponovno prebujenje pa na vrhu ljubezenskega razcveta ubere tragično noto, ko izve, da je neozdravljivo bolna … Avstrijski libretist Händl Klaus in skladatelj Vito Žuraj sta opero zasnovala osredotočeno na protagonistko Aurelio in njen odnos s hčerko Ano, ki postaja vedno bolj ambivalenten, njuno sporazumevanje pa odraža predvsem notranje strahove in negotovost.

O operi Razcvet je Žuraj povedal: "Dramaturško me je navdihnil preobrat, v katerem se Aurelia na višku zaljubljenosti zave, da je neozdravljivo bolna. Na mestu tega srhljivega spoznanja zazveni preteče bobnenje harfe kot kontrast ljubezenski temi v saksofonu. Gradacija opere se ustavi in poslušalca z eteričnimi zvoki vodi do neizogibnega konca."

Vito Žuraj Foto: Ras Rotter / Cankarjev dom

Zvezdniška mednarodna zasedba

Pod režijo slovenske koprodukcije se podpisuje uveljavljena operna režiserka Eva Hribernik, scenograf je Jaro Ješe, glasbeno vodstvo pevcev solistov, Orkestra in vokalnega ansambla SNG Maribor pa bo v rokah dirigenta Simona Dvoršaka. Poleg francoske mezzosopranistke Hélène Fauchère v naslovni vlogi Aurelie bodo nastopili tenorist Gregor Ravnik, sopranistka Eva Černe Avbelj, baritonist Lovro Korošec in basist Graeme Danby.

Vito Žuraj je eden mednarodno najuspešnejših slovenskih skladateljev sodobne glasbe, ponaša se z izvedbami svojih del na najvidnejših koncertnih odrih v poustvaritvah vrhunskih sestavov, kot so Berlinski, Newyorški in Helsinški filharmoniki, Orkester Philharmonia London in Ensemble Modern pod vodstvom dirigentov, med katerimi so Sir Simon Rattle, Vladimir Jurowski in Simone Young.

Pretresljivo operno delo Razcvet gledalcu odpira prostor za razmislek, kako sami vstopamo v proces minevanja in kakšen je naš odziv na spremembe, ki nam jih prinese življenje.

Slovenska premiera opere bo 5. junija v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Nastala je v koprodukciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča, SNG Maribor in Cankarjevega doma, novembra pa sledijo uprizoritve v SNG Maribor. Izvedba bo v nemškem jeziku s slovenskimi nadnapisi.

